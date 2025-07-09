18.6 % زيادة مبيعات السيارات في الصين خلال شهر

ارتفعت مبيعات السيارات بالصين في يونيو للشهر الخامس على التوالي، لكن تقارير بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى عن تراجع الطلب أثارت مخاوف بشأن احتدام المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم،

ونمت المبيعات 18.6 % في يونيو على أساس سنوي، لتصل إلى 2.1 مليون سيارة مقارنة بارتفاع 13.9 % في مايو.

وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، أمس، أن مبيعات النصف الأول زادت 11.2 % إلى 11.1 مليون سيارة.

وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تشكل 52.7 % من إجمالي المبيعات، في يونيو

29.7 % على أساس سنوي، ارتفاعاً من 28.2 % في مايو، لكن نمو مبيعات شركة بي.واي.دي الصينية العملاقة في تصنيع السيارات الكهربائية شهد تباطؤاً، إذ سجل 11 % مقارنة مع نمو 14.1 % في مايو، وسجلت لي أوتو انخفاضاً في المبيعات بلغ 24.1 % الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع 16.7 % في مايو، ولي أوتو وبي.واي.دي هما الشركتان الوحيدتان المدرجتان في سوق السيارات الكهربائية الصينية، اللتان حققتا أرباحاً للعام بأكمله.

ورفعت جيلي أوتو هدف مبيعاتها 11 % لعام 2025 إلى ثلاثة ملايين وحدة، لكن نمو مبيعاتها تراجع إلى 42 % من 46 % في مايو.

وفي تحذير للقطاع من اشتداد حدة المنافسة دعت جهات تنظيمية صينية شركات صناعة السيارات إلى وقف حرب الأسعار المتزايدة.