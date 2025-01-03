"اختاروا المركبة الخطأ".. إيلون ماسك يتفاخر بصمود "تسلا" أمام القنابل!

يبدو أن إيلون ماسك اتخذ نهجاً استباقياً حول حادثة تفجير سيارة "تسلا" في لاس فيغاس، باستخدام منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، سعى الملياردير إلى تسليط الضوء على متانة السيارة والتخفيف من أي تأثير سلبي على سمعة تسلا، واصفاً السيارة بأنها الأكثر قوة على الإطلاق بعد تمكنها من احتواء التفجير الكبير.

"اختاروا المركبة الخطأ"

ولجأ إيلون ماسك إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على متانة وتصميم المركبة، وادعى أن المهاجمين "اختاروا المركبة الخطأ" لأغراضهم الخبيثة، مشددًا على أن بناء سايبرترك القوي ساعد في احتواء الانفجار وتوجيهه نحو الأعلى ومنع المزيد من الأضرار.

وأثارت تعليقات ماسك ردود فعل متباينة، حيث أشاد البعض بهندسة المركبة بينما تساءل آخرون عن مدى ملاءمة تصريحاته ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ونشر "ماسك حقائق أساسية حول الانفجار وغالبًا ما كان يكشف معلومات مهمة قبل تأكيدها من قبل سلطات إنفاذ القانون. وكان ما يقوله محل اهتمام بخصوص الحادثة نظراً لأنه قضى ليلة رأس السنة إلى جانب دونالد ترامب في نادي مارالاغو الخاص بالرئيس المنتخب في فلوريدا.

بحلول نهاية يوم الأربعاء، كان " ماسك " يصور الشاحنة Cybertruck باعتبارها بطل القصة: لقد تم بناؤها بقوة شديدة لدرجة أنها ربما أنقذت المارة من الهجوم الواضح.

هجوم إرهابي

وكانت أمريكا استيقظت على أخبار مثيرة للقلق حيث قام رجل في شاحنة صغيرة من طراز فورد بدهس حشد من الناس في نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي.

وبعد ساعات قليلة، هز انفجار مدينة لاس فيغاس.

طوال معظم فترة ما بعد الظهر، كل ما كان معروفًا هو مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين بعد أن توقفت شاحنة سايبر 2024 عند الأبواب الأمامية لفندق ترامب الدولي وانفجرت.

وشوهد الدخان يتصاعد من السيارة مسبقا، لكن السلطات لم تحدد سبب الحريق.

ولسنوات عديدة، تصدت شركة تسلا للاقتراحات التي تشير إلى أن مركباتها، التي تعمل بآلاف من خلايا بطاريات الليثيوم أيون المتصلة ببعضها البعض في عبوات، تمثل مخاطر مرتفعة للحريق.

يمكن أن تكون خلايا أيون الليثيوم قابلة للاحتراق تمامًا، وقد تضمنت الإنجازات التكنولوجية المبكرة التي حققتها تسلا اكتشاف طرق للتخفيف من هذا الخطر من خلال الهندسة والبرمجيات.

لماذا المعايير المزدوجة؟

انتقد ماسك ما وصفه بـ«المعايير المزدوجة» التي تتعرض لها تسلا، قائلاً: «أكثر من مليون سيارة بمحركات احتراق تحترق سنوياً، مما يؤدي إلى آلاف الوفيات، بينما حادثة لسيارة تسلا دون إصابات تصبح عناوين الصحف. لماذا؟».

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية، بما في ذلك تسلا، أقل عرضة للاشتعال بنسبة 500% مقارنة بسيارات الوقود.

إشادة بمتانة سايبرترك

على وسائل التواصل الاجتماعي، لفت المتابعون الانتباه إلى متانة تصميم سايبرترك. أشار أحد المستثمرين في تسلا إلى أن الهيكل الفولاذي للشاحنة، الذي يتراوح سمكه بين 1.4 و1.8 ملم، ساعد في احتواء الانفجار.

في النهاية، أعاد ماسك نشر هذه التعليقات، مؤكداً أن سايبرترك ليست فقط الأقوى بين الشاحنات، بل ربما الأكثر أماناً أيضاً.

وبدأت تعليقات متابعي ماسك على " X " الذين يزيد عددهم على 210 ملايين بالدفاع عن المركبة.

وقال أحد المتابعين وهو سوير ميريت، أحد المستثمرين في شركة تيسلا: "انفجرت قنبلة في Cybertruck ولم تنفجر الإطارات أو تفرغ من الهواء، والجزء الخارجي للشاحنة سليم، وقد ساعد الهيكل الخارجي الفولاذي الذي يبلغ سمكه 1.4 مم - 1.8 مم (أكثر سماكة مرتين مقارنة بالشاحنات العادية). فقد تم احتواء الانفجار. إنها الشاحنة الأصعب والأكثر قوة على الإطلاق!" وسرعان ما شارك ماسك المنشور على حسابه.

