فورد تسحب 20 ألفا و484 سيارة كروس أوفر هجين بسبب مخاوف بشأن السلامة

ذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا أن شركة فورد ستسحب 20 ألفا و484 سيارة دفع رباعي كروس أوفر هجين، بسبب عطل في البطاريات ، مما قد يسبب فقدان طاقة القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ويمكن أن يزيد العطل في البطاريات أيضا من مخاطر نشوب حريق.

ويشمل السحب بعض المركبات من نوع فورد اسكاب، طرز 2020-2024،

ولينكولن كورسير موديلات 2021-2024 .

وأشارت الإدارة إلى أن التجار سوف يحدثون برنامج وحدة التحكم في طاقة البطارية واستبدال حزمة البطارية ذات الجهد العالي حسب الضرورة مجانا.

ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إخطار إلى الملاك بحلول 20 يناير 2025 .