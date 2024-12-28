اشتعال المنافسة تعصف بأرباح مصنعي السيارات الصينية

تراجع هامش الربح في صناعة السيارات الصينية بصورة أكبر في 2024 فيما استمرت المنافسة الشرسة في التأثير على صناع السيارات الكهربائية الأضعف.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الاتحاد الصيني لسيارات الركاب، أمس، أن متوسط هوامش الربح على مستوى الصناعة لمصنعي السيارات في أكبر سوق في العالم بلغ 4.4 % في فترة يناير إلى نوفمبر وبلغ متوسطها 5 % في 2023.

وعلى مدار العامين الماضيين على الأقل، اتسم سوق السيارات الصيني ولا سيما قطاع السيارات الكهربائية بالمنافسة الشرسة التي أدت إلى خفض الأسعار وخصومات كبيرة في محاولة لجذب المشترين. وفيما أحكمت شركة «بي واي دي» قبضتها على مكانتها، خرج لاعبون أصغر من المجال، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت شركة جايو المدعومة من «بايدو» بالإضافة إلى جيلي أوتوموبيل ومجموعة هيومان هورايزنز المعروفة بـ«هاي فاي» بين ضحايا العام الجاري.

وقال الاتحاد الصيني لسيارات الركاب اليوم الجمعة، إن إجمالي عائدات الصناعة ارتفع للمرة الأولى خلال الـ11 شهراً الأولى من العام، بواقع 3 % فقط إلى 9.5 تريليونات يوان (1.3 تريليون دولار) بينما قفزت التكاليف 4 % إلى 8.3 تريليونات يوان. وتراجعت الأرباح إلى 413.2 مليار يوان، وهو تراجع بواقع 7.3 % على أساس سنوي.