تراجع إنتاج تويوتا العالمي للشهر العاشر

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء إن إنتاجها العالمي انخفض للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر على الرغم من نمو مبيعاتها العالمية للشهر الثاني على التوالي بفضل ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وأنتجت تويوتا، هي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، 869230 سيارة على مستوى العالم في نوفمبر، بانخفاض 6.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويمثل هذا هبوطا أكبر من تراجع بنسبة 0.8 بالمئة في أكتوبر.

وتراجع إنتاج تويوتا في الولايات المتحدة إلى 11.8 بالمئة، مما يعكس تعافيا بطيئا على الرغم من استئناف إنتاج طرازي (جراند هايلاندر) و(لكزس تي.إكس) من سيارات الدفع الرباعي في أواخر أكتوبر تشرين الأول عقب توقف دام لأربعة أشهر.

وتراجع الإنتاج في الصين 1.6 بالمئة. ومع هذا تعد النسبة تحسنا من انخفاض تسعة بالمئة في الشهر السابق إذ شهدت تويوتا ارتفاع المبيعات المحلية.

ومع صعود شركة بي.واي.دي والعلامات التجارية الصينية الأخرى، قررت تويوتا بناء مصنع مستقل في شنغهاي والبدء في تصنيع السيارات الكهربائية لعلامتها التجارية الفاخرة لكزس بحلول عام 2027، حسبما ذكرت صحيفة نيكي يوم الاثنين.

وفي اليابان التي تمثل حوالي ثلث إنتاج تويوتا العالمي، انخفض الإنتاج 9.3 بالمئة الشهر الماضي، ومن أسباب ذلك توقف الإنتاج ليومين في مصنعي فوجيماتسو ويوشيوارا.

وشهدت مبيعات تويوتا العالمية ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.7 بالمئة إلى 920569 مركبة، محققة رقما قياسيا جديدا لشهر نوفمبر .

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، هبط إنتاج تويوتا العالمي 5.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عند نحو 8.75 ملايين سيارة، كما تراجعت المبيعات العالمية 1.2 بالمئة.

وتشمل أرقام الإنتاج والمبيعات مركبات علامة لكزس التابعة لتويوتا، لكنها تستبعد مركبات شركتي هينو ودايهاتسو.