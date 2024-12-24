لماذا تريد هوندا ونيسان الاندماج؟

تدرس شركتا هوندا ونيسان الاندماج وسط معركة شرسة للاستحواذ على سوق السيارات الكهربائية في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى بناء أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات.

وكشفت شركتا صناعة السيارات اليابانية عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تكامل تجاري محتمل، إلى جانب شركة ميتسوبيشي موتورز، العضو الأصغر في تحالف نيسان.

وقالا إن هذا التعاون من شأنه أن يساعدهم في "الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية" وتقديم منتجات وخدمات "أكثر جاذبية" في الوقت الذي تشهد فيه صناعة المركبات اضطرابات هائلة.

وبحسب صحيفة ذا صن فإن الاندماج بين الشركتين المتنافستين منذ فترة طويلة - واللتين تعدان أيضًا ثاني وثالث أكبر شركات صناعة السيارات في اليابان (بعد تويوتا) - وميتسوبيشي من شأنه أن يخلق شركة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 50 مليار دولار.

ومن شأن ذلك أيضاً أن ينقل المعركة إلى مجموعة شركات صناعة السيارات الصينية الناشئة التي تفرض نفسها بقوة في الأسواق الغربية الكبرى.

قيمة

واتفقت هوندا ونيسان على دراسة التعاون في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مارس قبل أن تقررا في بداية أغسطس إجراء أبحاث مشتركة حول القيادة الذاتية ومشاركة مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات.

وتقول الشركتان إن الصفقة من شأنها أن توفر توحيد منصات المركبات، وهو ما من شأنه أن يخفض التكاليف ويخلق منتجات أقوى، ويحسن المصانع، ويدمج وظائف البحث والتطوير.

وقال ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: "أعتقد أنه من خلال توحيد نقاط القوة في كلتا الشركتين، يمكننا تقديم قيمة لا مثيل لها للعملاء في جميع أنحاء العالم الذين يقدرون علاماتنا التجارية، .. "معًا، يمكننا أن نبتكر طريقة فريدة لهم للاستمتاع بالسيارات التي لا تستطيع أي شركة تحقيقها بمفردها."

تأثير

وتواجه شركات صناعة السيارات التقليدية صعوبة في التنافس مع شركات صناعة السيارات الكهربائية الناشئة، وخاصة تلك القادمة من الصين، والتي تهيمن على سوق السيارات الكهربائية سريعة التوسع.

واستفادت شركات السيارات الكهربائية الصينية من الإعانات الحكومية السخية، والإعفاءات الضريبية، وإمكانية وصول الصين إلى المواد الخام الحيوية مثل الجرافيت والمعادن الأرضية النادرة المكررة.

وتمكنت شركة BYD التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شنتشن من التفوق على شركة Tesla المملوكة لإيلون ماسك لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية مبيعاً في العالم العام الماضي بعد بيع أكثر من 3 ملايين سيارة.

وكانت سيارة نيسان ليف السيارة الكهربائية الأكثر شعبية في العالم خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن شعبيتها تراجعت وسط المنافسة المتزايدة، مما ساهم في الصعوبات المالية الشديدة التي تواجهها نيسان.

نظمت شركات صناعة السيارات الكبرى موجة من عمليات الدمج مع بعضها البعض في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها في السنوات الأخيرة ومحاولة التعامل مع التحول إلى الطاقة الكهربائية.

تضم مجموعة ستيلانتيس الضخمة 14 علامة تجارية تحت مظلة واحدة بعد تشكيلها من خلال اندماج مجموعة PSA - التي تتكون من بيجو وسيتروين - الذراع الأوروبية لشركة جنرال موتورز لأوبل وفوكسهول، وفيات، وألفا روميو، ومازيراتي وغيرها.

وأعلنت شركة ستيلانتيس مؤخرا استقالة رئيسها كارلوس تافاريس وقوله إنها ستتوقف عن تصنيع الشاحنات الصغيرة في مصنع فوكسهول في لوتون.

وتواجه شركات صناعة السيارات منافسة كبيرة من العلامات التجارية الصينية، التي على الرغم من أنها لا تزال تتمتع بحصة سوقية صغيرة نسبيا، فإنها تكتسب أرضية جديدة كل عام، بمساعدة الإعانات والاستراتيجية من جانب الحكومة الصينية.

ومن شأن اندماج نيسان وهوندا أن يسمح لشركتي السيارات بمشاركة موارد البحث والتطوير، ومنصات المركبات، ومحركات الدفع الكهربائية والتكنولوجيا، مما يقلل التكاليف ويعزز القوة النارية.

ومن المرجح أن يرى مشترو السيارات بعض أوجه التشابه بين المركبات في السنوات القادمة، ولكن من المتوقع أن تظل هناك علامتان تجاريتان مختلفتان تعملان. وسوف تستمر كلتا الشركتين في تشغيل وكالات بيع السيارات، وخدمة السيارات الحالية، ورعاية العملاء.

معاناة

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة نيسان أنها ستلغي 9 آلاف وظيفة وتخفض الطاقة الإنتاجية العالمية بنحو الخمس، حيث سجلت خسارة قدرها 47.2 مليون جنيه إسترليني في الربع الثالث.

وبعد فترة وجيزة، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها الائتمانية لشركة نيسان إلى "سلبية"، مشيرة إلى انخفاض أرباح الشركة والأداء الأضعف من المتوقع في أمريكا الشمالية.

وكشفت شركة هوندا الشهر الماضي أيضًا أن أرباحها في النصف الأول من العام تراجعت بنحو 20 في المائة إلى 3.2 مليارات دولار بسبب انخفاض حجم المبيعات في الصين.

وقال توشيهيرو ميبي، رئيس شركة هوندا: "إن الجمع بين الموارد بما في ذلك المعرفة والمواهب والتقنيات التي طورتها هوندا ونيسان على مدى سنوات طويلة أمر ضروري للتغلب على التحولات البيئية الصعبة".

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن شركة هوندا قد تصنع المركبات في مصنع نيسان البارز في سندرلاند كجزء من الشراكة، بعد أن أوقفت إنتاج السيارات بالكامل في المملكة المتحدة قبل ثلاث سنوات.

وحذرت شركة نيسان الشهر الماضي من أن أهداف السيارات الخالية من الانبعاثات سيكون لها "تأثير لا رجعة فيه" على صناعة السيارات البريطانية.

وبعد إجراء محادثات أزمة مع الحكومة، قالت الشركة المصنعة اليابانية إن حصص السيارات الكهربائية من شأنها أن تعرض آلاف الوظائف ومليارات الجنيهات الاسترلينية للاستثمار للخطر.

وقال غيوم كارتييه، رئيس شركة نيسان في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا: "إن هذا الأمر يهدد بتقويض الحالة التجارية لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، وقابلية آلاف الوظائف والمليارات من الجنيهات الاسترلينية للاستثمار".