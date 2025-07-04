«بورشه» تضيف 3 سيارات جديدة إلى عائلة «911»

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه إضافة 3 طرز جديدة ذات دفع رباعي إلى عائلة بورشه 911.

وقد تم إطلاق أحدث نسخة من السيارة كاريرا فور إس بفئتي كوبيه وكابورليه. ومع إطلاق السيارة 911 كاريرا فور إس الجديدة، بنسختي كوبيه وكابريوليه وتارجا فور إس تقدم الشركة الآن ستة طرز من السيارة الرياضية بنظام الدفع الرباعي.

وتتيح السيارة بورشه 911 تارجا خيارين من تصميم الهيكل. وأشارت بورشه إلى أن نظام الدفع المعدل بشكل شامل يمنح هذه السيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي دفعة قوية في التأثير مقارنة بطرزها السابقة.

وتستخدم طرز الدفع الرباعي الجديدة من عائلة بورشه 911 نظام الدفع المحسن لسيارة كاريرا إس. في حين ينتج محركها سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج قوة 353 كيلوواط، بزيادة حوالي 22 كيلوواط عن الطراز السابق. ووفقاً للشركة، يعزى هذا التحسن في الأداء جزئياً إلى نظام التبريد البيني المحسن، المستوحى تصميمه من السيارة 911 توربو.

وتستطيع السيارة 911 كايريرا فور إس الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 3.3 ثوانٍ، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 308 كيلومترات/ساعة.