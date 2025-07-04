«بنتلي» تغير شعارها للمرة الخامسة

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «بنتلي» عن تصميم جديد لشعارها المكون من جناحين، بينهما حرف بي، الذي يمثل خامس تعديل لهذا الشعار في تاريخ الشركة الممتد لنحو 106 سنوات.

ويتسم التصميم الجديد بانسيابية ودقة أكبر من سابقيه، حيث فقد بعض الريش، الذي كان موجوداً أسفل حرف «بي»، مع إضافة إطار جديد حول الجناحين.

وأشار موقع «كار أند درايفر» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن فريق عمل صغير، بقيادة روبن بيدج، مدير التصميمات الجديد في بنتلي، هو الذي طور التصميم الجديد للشعار، ووفقاً لبيدج الذي تولى منصبه في 2023 يعطي الشعار الجديد إشارة إلى اتجاه التصميم، الذي يعتزم تطبيقه في سيارات «بنتلي» في المستقبل القريب.

ووفقاً لبنتلي فإنه تم تصميم مركز الشعار على غرار الساعات الفارهة، مع حافة زجاجية مشطوفة، وإطار معدني مشطوف.

وقبل وضع الشعار الجديد على السيارات المطروحة للبيع سيظهر الشعار على نموذج اختباري تعتزم الشركة الكشف عنه يوم 8 يوليو، ويتزامن الكشف عن النموذج الاختباري مع افتتاح استديو جديد للتصميم في مقر رئاسة الشركة بإنجلترا.