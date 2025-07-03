«نيسان» تستدعي 443.9 ألف سيارة بأمريكا الشمالية

أعلنت شركة «نيسان» للسيارات في أمريكا الشمالية، عن استدعاء 443 ألفاً و899 سيارة، بسبب خلل قد يؤدي إلى تلف أو فشل كامل في المحرك، ما يزيد من خطر وقوع حوادث، بحسب ما ورد في إشعار استدعاء صادر عن «الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة» على الإنترنت.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن «نيسان» سوف تستدعي بعض السيارات من طراز «روج» (موديلات بين عامي 2021 و2024)، و«ألتيما» (موديلات خلال عامي 2019 و2020)، و«إنفينيتي كيو إكس 50» (موديلات خلال عامي 2019 و2022)، و«إنفينيتي كيو إكس 55» (موديلات عام 2022).



ومن المقرر أن يقوم الوكلاء بفحص أوعية زيت المحرك، للبحث عن أي شوائب معدنية قد تكون موجودة، كما سيقومون بإصلاح المحركات أو استبدالها، حسب الحاجة.