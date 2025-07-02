مبيعات سيارات جنرال موتورز في أمريكا ترتفع 14.2% بالربع الثاني

أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.3% سنوياً إلى 746588 سيارة مقابل 696086 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة بالتجزئة خلال الربع الثاني بنسبة 10% سنوياً.

وبحسب جنرال موتورز سجلت العلامة التجارية شيفروليه أفضل مبيعات خلال النصف الأول من العام منذ 2019 بزيادة نسبتها 9% سنوياً. وحققت فئة الكروس أوفر من سيارات شيفروليه مبيعات قياسية خلال النصف الأول بفضل الأداء القوي للسيارة إكوينوكس التي سجلت مبيعات قياسية.

وبحلول 30 يونيو الماضي وصل حجم مخزون السيارات لدى وكلاء وموزعي جنرال موتورز إلى 525918 سيارة بانخفاض نسبته 9.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.