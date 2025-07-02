«دايملر تراك» الألمانية تجمع شاحنات في السنغال

تعتزم شركة «دايملر تراك» الألمانية للشاحنات تجميع شاحنات من مختلف طرازات «مرسيدس-بنز» في السنغال.

وأعلنت الشركة مساء أمس الثلاثاء أنها تدعم إنشاء مصنع تجميع في السنغال، حيث تورد شاحنات مفككة وفقاً لمبدأ التجميع المعياري، والتي سيجرى إعادة تجميعها هناك.

ويهدف المصنع إلى توفير مركبات خاصة لأغراض الدفاع والإغاثة في حالات الكوارث ومهام المحليات للسوق السنغالية.

وأضافت «دايملر تراك»: إن الخطة تسهم في تأسيس إنتاج محلي للسيارات في غرب أفريقيا، وبالتالي في تنمية المنطقة، مشيرة إلى أن المشروع يجرى تنسيقه بشكل وثيق مع الحكومة الألمانية.

وبحسب بيانات «دايملر تراك»، ستتولى شركة أخرى بناء وتشغيل المصنع، وستبرم اتفاقية عمل مع حكومة السنغال لهذا الغرض. ووقع الشركاء الثلاثة خطاب نوايا في العاصمة السنغالية داكار. ومن المتوقع البدء في إنتاج المركبات في المصنع اعتباراً من عام 2026.

ولدى «دايملر تراك» حالياً مواقع في جنوب أفريقيا وكينيا. وفي جنوب أفريقيا، يتم أيضاً تجميع شاحنات مرسيدس-بنز، التي ترد مكوناتها من ألمانيا.

وتسعى الحكومة السنغالية لجذب مستثمرين لخلق فرص عمل لسكانها البالغ عددهم حوالي 18 مليون نسمة، والذين يعد متوسط ​​أعمارهم في سن الشباب.

ويتوقع البنك الدولي أن تشهد السنغال، التي بدأت أخيراً أيضاً في تصدير النفط والغاز، أعلى معدل نمو اقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2025، بنسبة 7.9%.