قد تحمل مادة معدنية خفيفة تشبه الإسفنج حلاً واعداً لتعزيز سلامة السيارات وتقليل الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، بعدما كشفت دراسة علمية جديدة عن قدرتها على امتصاص طاقة الاصطدام بكفاءة تفوق التصاميم التقليدية المستخدمة في هياكل المركبات، دون الحاجة إلى زيادة وزن السيارة.

وتوصل باحثون إلى أن استخدام ما يُعرف باسم «الرغوة المعدنية المركبة" في قضبان الحماية الأمامية للسيارات قد يقلل بصورة كبيرة من شدة التصادم ومخاطر إصابات الرأس، خصوصاً عند السرعات المرتفعة، وفق نتائج محاكاة حاسوبية قارنت أداء المادة بتصميمين شائعين في صناعة السيارات.

وتكمن أهمية هذا الابتكار في أن الأجزاء الأمامية للسيارة، المعروفة بقضبان التصادم أو قضبان الحماية، تؤدي دوراً محورياً في امتصاص طاقة الاصطدام، إذ صُممت لتتشوه وتنكمش بصورة مدروسة عند وقوع الحادث، بما يحد من التباطؤ المفاجئ للمركبة، الذي قد يتسبب في إصابات خطيرة للركاب، خصوصاً في الرأس والدماغ.

كرات معدنية

وتتكون الرغوة المعدنية المركبة من كرات معدنية مجوفة، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النيكل أو سبائك معدنية أخرى، ومثبتة داخل مصفوفة معدنية، لتشكّل بنية تجمع بين خفة الوزن والقدرة العالية على تحمل الضغط وامتصاص طاقة الصدمات.

وسبق أن استكشف الباحثون إمكانات هذه المادة في تطبيقات متعددة، من بينها تدريع المركبات والطائرات، وتصنيع السترات الواقية من الرصاص، بفضل قدرتها على الجمع بين المتانة والوزن المنخفض.

وقالت الدكتورة أفسانيه ربيعي، أستاذة الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والفضاء في جامعة ولاية كارولاينا الشمالية، والباحثة المشاركة في الدراسة، إن الرغوة المعدنية المركبة أخف وزناً من المعادن التقليدية دون التضحية بمتانتها، مشيرة إلى أن بنيتها الفريدة تمنحها قدرة أكبر على امتصاص الطاقة أثناء الاصطدامات عالية السرعة.

وأضافت أن هذه الخاصية تساعد على إبطاء معدل تباطؤ السيارة أثناء التصادم، وهو عامل مهم في تحسين مستوى حماية السائق والركاب وتقليل احتمالات تعرضهم لإصابات خطيرة.

كفاءة

ولتقييم كفاءة المادة الجديدة، أجرى الباحثون مقارنة بين قضبان حماية أمامية مصنوعة من أنبوب ألمنيوم يحتوي على قلب من الرغوة المعدنية المركبة، وتصميمين تقليديين مستخدمين في هياكل السيارات.

تمثل التصميم الأول في هيكل فولاذي مستطيل مجوف وطويل، بينما اعتمد الثاني على أنبوبين مجوفين من الألمنيوم، ذوي شكل ثماني الأضلاع، موضوعين أحدهما فوق الآخر.

واستند الفريق إلى نماذج حاسوبية متطورة، جرى بناؤها باستخدام بيانات تجريبية موسعة عن خصائص الرغوة المعدنية المركبة، إلى جانب معلومات متاحة عن المواد والتصاميم التقليدية، لمحاكاة حوادث التصادم الأمامي عند سرعات مرتفعة وقياس قدرة كل تصميم على امتصاص الطاقة.

وأظهرت النتائج أنه عند التصادم بسرعة 55 ميلاً في الساعة، أي نحو 88.5 كيلومتراً في الساعة، حققت قضبان الحماية المصنوعة من الرغوة المعدنية، مع الحفاظ على الوزن والطول نفسيهما، تحسناً ملحوظاً مقارنة بالتصميم الثماني المزدوج.

فقد انخفض الحد الأقصى للتباطؤ بنحو 38%، وتراجعت شدة التصادم الإجمالية بنحو 45%، كما انخفض مؤشر إصابات الرأس (HIC) بنسبة تقارب 45%، وهو مؤشر يستخدم لتقييم احتمالات التعرض لإصابات خطيرة في الرأس نتيجة الصدمات.

وكان التفوق أكبر عند مقارنة المادة الجديدة بالتصميم الفولاذي المستطيل المجوف، إذ أظهرت المحاكاة انخفاض الحد الأقصى للتباطؤ بنحو 84%، وشدة التصادم الإجمالية بنسبة 94%، ومؤشر إصابات الرأس بنحو 83%.

وأكدت ربيعي أن الرغوة المعدنية تفوقت على التصاميم التقليدية في مختلف مؤشرات الأداء التي جرى قياسها، مشيرة إلى أن ميزتها تصبح أكثر وضوحاً كلما ارتفعت سرعة التصادم.

سلامة الركاب

ولم تقتصر النتائج على تقليل شدة الصدمات عند سرعة محددة، بل أظهرت النماذج الحاسوبية أن السيارات المزودة بقضبان حماية من الرغوة المعدنية قد تتحمل سرعات تصادم أعلى قبل بلوغ الحدود الحرجة المرتبطة بسلامة الركاب.

وبالمقارنة مع التصميم الثماني المزدوج، أشارت المحاكاة إلى إمكانية زيادة سرعة التصادم بنحو 34% قبل الوصول إلى الحد الحرج لشدة الحادث، وبنحو 40% قبل بلوغ الحد المرتبط بإصابات الرأس.

أما مقارنة بالتصميم المستطيل المجوف، فقد بلغت الزيادة نحو 32% و48% على التوالي.

وتشير هذه الأرقام إلى الإمكانات الواعدة للمادة في تطوير هياكل أكثر قدرة على امتصاص طاقة الحوادث، إلا أنها تستند إلى نتائج المحاكاة الحاسوبية، ولا تعني أن السيارات المجهزة بها أصبحت قادرة فعلياً على تحمل التصادم بهذه السرعات دون إصابات.

مؤشرات السلامة

ومن أبرز مزايا الابتكار أن التحسن في مؤشرات السلامة تحقق دون زيادة وزن قضبان الحماية أو طولها مقارنة بالتصاميم التقليدية، وهو ما قد يمنح شركات صناعة السيارات فرصة لتعزيز حماية الركاب دون التأثير سلباً في كفاءة استهلاك الوقود أو مدى المركبات الكهربائية.

بل تشير الباحثة إلى إمكانية تقليص طول قضبان الحماية الأمامية مع الحفاظ على مستويات أمان أفضل، الأمر الذي قد يسهم أيضاً في تحسين كفاءة المركبات وتقليل وزنها الإجمالي.

حلول مهمة

ولا تتوقف التطبيقات المحتملة للرغوة المعدنية المركبة عند تعزيز حماية الركاب، إذ يرى الباحثون أنها قد تقدم حلولاً مهمة للسيارات الكهربائية، خصوصاً في حماية حزم البطاريات عالية الجهد من التلف أثناء الحوادث.

وتستند هذه الإمكانية إلى أبحاث سابقة أظهرت قدرة المادة على مقاومة الحرارة والنيران، إلى جانب خصائصها في امتصاص طاقة الصدمات، ما يجعلها مرشحاً لتطوير هياكل واقية تجمع بين الحماية الميكانيكية والحرارية للبطاريات.

وأكدت ربيعي اهتمام فريقها بالتعاون مع شركات صناعة السيارات والموردين ومصنعي البطاريات، لاختبار هذه المادة وتقييم إمكانية دمجها في التصاميم الحالية أو تطوير هياكل جديدة تعتمد عليها لتعزيز السلامة وتحسين كفاءة المركبات.

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال التقنية بحاجة إلى اختبارات تصادم فعلية على مركبات مجهزة بهذه الهياكل، للتحقق من أدائها في ظروف القيادة والحوادث الواقعية قبل الانتقال إلى مرحلة الاستخدام التجاري.

وقد تمثل هذه المادة، إذا أثبتت الاختبارات العملية كفاءتها، خطوة مهمة نحو تطوير سيارات أكثر أماناً، تجمع بين خفة الوزن والقدرة على امتصاص الصدمات وحماية الركاب والبطاريات من مخاطر الحوادث.