في سوق السيارات، هناك قاعدة يعرفها معظم المشترين، ما إن تغادر السيارة الجديدة صالة العرض حتى تبدأ قيمتها في الانخفاض، تمر السنوات وتزداد الكيلومترات ويصبح السعر الذي دفعه صاحبها رقماً من الماضي، لكن بين مئات السيارات التي اجتمعت في فعالية «أيقونات بورشه» في دبي، ظهرت معادلة أخرى تماماً، سيارات يشتريها أصحابها للقيادة والاستمتاع، ثم يكتشف بعضهم بعد سنوات، وأحياناً بعد عام واحد، أن قيمتها لم تتراجع كما توقعوا، وأن السيارة التي تقف في المرآب ربما أصبحت أغلى من يوم شرائها.

بالنسبة إلى هاوي السيارات الإماراتي علي الحمودي، المسألة ليست مجرد حديث بين جامعي السيارات، فقد اشترى قبل نحو عام سيارة «بورشه 911 كاريرا تي» بناقل حركة يدوي بنحو 700 ألف درهم، ثم أنفق أكثر من 100 ألف درهم على إضافات وتخصيصات اختارها بعناية، واليوم يقدر أن قيمة السيارة تقترب من 800 ألف درهم، وعندما سألناه إن كان يفكر في بيعها، كانت الإجابة سريعة، «لا أتوقع».

اللافت أن التخصيص بالنسبة إلى الحمودي لم يكن بحثاً عن إضافات حديثة بقدر ما كان محاولة لمنح السيارة الجديدة هوية قديمة، فقد اختار لون «باهاما الأصفر» من خلال برنامج «الطلاء حسب الطلب»، وأضاف نقشة المربعات الكلاسيكية إلى المقصورة، إلى جانب الخشب وعجلات «فوكس» بتصميم يعود إلى عام 1987، ويقول إن الفكرة كانت الوصول إلى تصميم يستحضر سيارات العلامة في السبعينات والثمانينات، وكأن الحفاظ على الذاكرة البصرية للسيارة أصبح جزءاً من قيمتها المستقبلية.

الحمودي يرى أن الأمر لا ينطبق على كل سيارة، فالفئة والمواصفات والندرة تصنع فارقاً كبيراً، لكنه يقول إن السنوات الماضية دفعت بعض الهواة إلى النظر إلى فئات محددة من السيارات كنوع من الاستثمار، ويستشهد بـ«كاريرا جي تي»، التي انتقلت من نطاق سعري مختلف تماماً عند طرحها إلى أرقام بملايين الدولارات اليوم.

والأرقام المسجلة في المزادات تمنح حديثه بعداً آخر، ففي مارس 2026 بيعت «بورشه كاريرا جي تي» موديل 2005 لدى دار «برود آرو» مقابل 6.715 ملايين دولار، أي نحو 24.7 مليون درهم، مسجلة رقماً قياسياً في مزاد علني لهذا الطراز، بينما كان سعر السيارة عند طرحها جديدة في الولايات المتحدة نحو 440 ألف دولار، ولم تنتج الشركة سوى 1270 سيارة منها.

لكن القفز من 440 ألف دولار إلى أكثر من 6.7 ملايين لا يعني أن كل من اشترى «كاريرا جي تي» حقق النتيجة نفسها، فالسيارة القياسية كانت استثنائية حتى بالمقارنة مع سيارات الطراز ذاته، إذ جاءت بلون «غلف بلو» النادر ضمن برنامج الألوان الخاصة، فيما توضح بيانات السوق أن سيارات جيدة من «كاريرا جي تي» كانت تتداول خلال السنوات الأخيرة بأرقام أقل بكثير من ذلك، وهنا تظهر القاعدة التي يعرفها جامعو السيارات جيداً، سيارتان تحملان الاسم نفسه قد تفصل بين قيمتيهما ملايين الدراهم بسبب اللون والحالة والتاريخ وعدد الكيلومترات والمواصفات.

وهذه الفكرة تظهر أيضاً في حديث الهاوي الكويتي إبراهيم المنيس، الذي جاء مع زوجته فاطمة معرفي للمشاركة في الحدث، فالمنيس لا يرى أن جميع السيارات تحافظ على قيمتها، لكنه يلاحظ تزايد أسعار فئات محددة، ومنها بعض طرازات «تيربو»، ويقول إن السنة والفئة والحالة جميعها تدخل في السعر، فيما أصبح العثور على سيارة قديمة بحالة نظيفة أكثر صعوبة، ومع زيادة الطلب على عدد محدود من السيارات الجيدة ترتفع القيمة بصورة طبيعية.

بالنسبة إلى المنيس، هناك سبب آخر يجعل بعض هذه السيارات مختلفة عن مقتنيات أخرى، وهو إمكانية استخدامها يومياً، فالمالك لا يحتاج بالضرورة إلى إخفاء سيارته داخل مستودع وانتظار ارتفاع قيمتها، ويمكنه الاستمتاع بقيادتها خلال فترة امتلاكها، وإن بقيت معادلة عدد الكيلومترات والحالة عاملاً مهماً عندما يأتي وقت البيع.

وفي «أيقونات بورشه» ظهرت سيارة تكشف وجهاً آخر للقيمة لا يمكن للمحرك أو سنة الصنع وحدهما تفسيره، وهي «بورشه 924» مرتبطة بزيارة الملكة إليزابيث الثانية إلى دولة الإمارات عام 1979.

ويقول أحمد دراج، مدير التسويق في مركز بورشه أبوظبي والعين، إن السيارة اختيرت حينها لتسير في مقدمة الموكب الملكي خلال الزيارة في أبوظبي والعين، ثم خزنت لأكثر من 40 عاماً، قبل العمل بالتعاون مع الشرطة على ترميمها وإعادتها إلى حالتها الأصلية.

هنا لا يكون السؤال عن قوة المحرك ولا حتى عن عدد السيارات المنتجة من الطراز، فجزء من القيمة أصبح في القصة نفسها، السيارة كانت موجودة في لحظة تاريخية لا يمكن إعادة صناعتها، وهذا ما يعرف في سوق السيارات القابلة للجمع باسم «التاريخ الموثق»، فملكية شخصية معروفة أو المشاركة في حدث تاريخي أو وجود سجل واضح للسيارة قد يمنحها قيمة تختلف جذرياً عن سيارة أخرى خرجت من المصنع نفسه.

والندرة وحدها أيضاً لا تكفي، فالسوق يفرق بين سيارة نادرة لا يريدها أحد، وأخرى نادرة يتنافس عليها الجامعون، ولذلك تجتمع عادة عدة عوامل قبل أن تتحول السيارة إلى قطعة قابلة للجمع، قلة الإنتاج، والحالة الأصلية، والمواصفات المرغوبة، واللون، والناقل اليدوي في بعض الطرازات، وعدد الكيلومترات، وسجل الصيانة، ثم يأتي العنصر الأصعب قياساً وهو القصة.

لهذا من الخطأ التعامل مع شراء سيارة باهظة على أنه استثمار مضمون، فحتى «هاغرتي»، إحدى أبرز الجهات المتخصصة في متابعة وتقييم سوق السيارات الكلاسيكية، تنبه إلى أن أدلة الأسعار التي تقدمها هي للمعلومات وليست نصيحة استثمارية، كما أن المالك يتحمل خلال سنوات الاحتفاظ بالسيارة تكاليف التأمين والصيانة والتخزين، وقد يؤدي ترميم سيئ أو تعديل غير مرغوب فيه إلى خفض القيمة بدلاً من رفعها.

وربما هنا تكمن المفارقة التي بدت واضحة في دبي، فالسيارة التي تنجح في تحدي انخفاض القيمة لا تفعل ذلك لمجرد وجود شعار شهير على مقدمتها، وإنما لأنها في لحظة ما تتوقف عن كونها «سيارة مستعملة» وتتحول في أعين السوق إلى شيء يمكن جمعه والاحتفاظ به، وعندها لا يعود العمر وحده عدواً للسعر، وقد تصبح السنوات نفسها جزءاً مما يدفع المشتري القادم مقابله.

وبين سيارة دفع صاحبها 700 ألف درهم لشرائها العام الماضي، وأخرى عبرت شوارع الإمارات أمام موكب ملكي قبل أكثر من أربعة عقود، وثالثة وصلت في المزاد إلى ما يقارب 25 مليون درهم، تبدو الإجابة أقل بساطة من القول إن السيارة استثمار جيد أو سيئ، فبعض السيارات تخسر قيمتها مع كل سنة تمر، بينما هناك سيارات قليلة يحدث معها شيء أكثر غرابة، يمر الزمن عليها، فيصبح جزءاً من ثمنها.