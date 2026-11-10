«بورشه إس إي» تسجل 3.14 مليارات دولار خسائر خلال 9 أشهر

بدأت شركة «بورشه إس إي» القابضة، المالكة لحصة رئيسية في مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات، تسجيل خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متأثرة بتراجع قيمة استثماراتها وضعف أداء حصصها في «فولكس فاغن» وشركة «بورشه إيه جي» لصناعة السيارات الرياضية.

وسجلت الشركة، التي تتخذ من مدينة شتوتغارت مقراً لها والمدرجة في مؤشر «إم داكس» للشركات المتوسطة في البورصة الألمانية، خسائر صافية بلغت 2.8 مليار يورو (3.14 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقابل أرباح صافية بقيمة 1.2 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذه الخسائر بصورة رئيسية إلى انخفاض قيمة الأصول، ولا سيما حصتها في مجموعة «فولكس فاجن».

كما تراجعت النتائج المعدلة للمجموعة، التي تستبعد تعديلات القيمة والبنود الاستثنائية المرتبطة باستثماراتها الرئيسية، إلى 900 مليون يورو، مقارنة بـ1.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض تجاوز 40%.

وتتأثر نتائج «بورشه إس إي»، المملوكة لعائلتي بورشه وبيش، بصورة مباشرة بأداء «فولكس فاغن» وشركة «بورشه إيه جي»، اللتين تواجهان ظروفاً صعبة في الأسواق، خصوصاً في الصين، إلى جانب التحولات الهيكلية التي تشهدها صناعة السيارات.

وقال هانز ديتر بوتش، الرئيس التنفيذي للشركة، إن النتائج الفصلية لـ«فولكس فاغن» تؤكد ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات المقررة لتعزيز القدرة التنافسية وخفض التكاليف وتحسين الربحية بصورة مستدامة.

وأكد بوتش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإشراف والرقابة في «فولكس فاغن»، التزام الشركة بتوقعاتها السنوية التي خفضتها في سبتمبر الماضي.