ماذا تعني الرموز والألوان على لوحة عدادات السيارات الكهربائية؟

تُعدّ لوحة العدادات في السيارة الكهربائية وسيلة أساسية للتعرّف إلى حالة المركبة والتنبيه إلى الأعطال المحتملة، فالأضواء والرموز التي تظهر أمام السائق ليست مجرد إشارات عابرة، بل تحمل معلومات تساعد على اكتشاف مشكلة مبكرا، وتحديد ما إذا كانت تستدعي التوقف فوراً أو إجراء فحص فني.

وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية تتشارك مع السيارات التقليدية في عدد من مؤشرات التحذير، إلا أنها تتضمن أيضا رموزا مرتبطة بالبطارية وأنظمة الشحن والطاقة الكهربائية، ما يجعل فهم دلالاتها أمرا مهما لكل سائق.

وتزداد أهمية معرفة هذه المؤشرات في ظل تقارير تشير إلى أن موثوقية السيارات الكهربائية لا تزال أقل من نظيرتها العاملة بالبنزين في بعض التقييمات، الأمر الذي يجعل الانتباه إلى التحذيرات المبكرة خطوة مهمة لتجنب تفاقم الأعطال.

الأضواء الحمراء

يشير الضوء الأحمر عادةً إلى وجود مشكلة خطيرة تتطلب انتباها فوريا، وقد تستوجب التوقف عن القيادة بحسب طبيعة التحذير. ومن أبرز الحالات التي قد تشير إليها هذه الأضواء انخفاض شحن البطارية إلى مستوى حرج، أو ارتفاع درجة حرارتها.

وقد يظهر تحذير انخفاض الشحن على شكل بطارية أو صاعقة أو قابس، بحسب الشركة المصنّعة وطراز السيارة. وعندما ينخفض مستوى الطاقة إلى حد خطير، قد يومض المؤشر لتنبيه السائق إلى ضرورة شحن المركبة في أسرع وقت ممكن.

وفي بعض السيارات، يُستخدم رمز أحمر لكابل الشحن للإشارة إلى أن الكابل لا يزال متصلًا بالمركبة، ما يعني ضرورة التأكد من فصله قبل الانطلاق.

أما ظهور رمز البطارية مصحوبا بتحذير من ارتفاع الحرارة، فقد يدل على مشكلة في درجة حرارة البطارية. وفي هذه الحالة، ينبغي التوقف في مكان آمن واتباع تعليمات الشركة المصنّعة، وطلب المساعدة عند الحاجة، بدلًا من مواصلة القيادة مع وجود تحذير خطير.

الأضواء الصفراء والبرتقالية

تدل الأضواء الصفراء أو البرتقالية غالبا على وجود مشكلة تستدعي الفحص، لكنها لا تعني بالضرورة ضرورة التوقف الفوري. ويعتمد التصرف المناسب على الرمز الظاهر وتعليمات دليل السيارة.

ومن المؤشرات التي قد تظهر أثناء الشحن ضوء أصفر يشير إلى أن العملية جارية أو معلّقة، بحسب نظام السيارة. وفي بعض الطرازات، يتغير لون المؤشر عند اكتمال الشحن، بينما تستخدم طرازات أخرى ألوانًا مختلفة للدلالة على حالة العملية.

وقد يظهر أيضا رمز أصفر للبطارية عندما ينخفض مستوى الشحن ويصبح من الضروري البحث عن محطة شحن قريبًا. وإذا انخفضت الطاقة إلى مستوى شديد التدني، فقد يتحول التحذير إلى الأحمر أو يبدأ بالوميض.

رمز السلحفاة

ومن الرموز التي تستحق الانتباه رمز السلحفاة، الذي قد يظهر في بعض السيارات الكهربائية للدلالة على تقييد القدرة المتاحة للمحرك. وقد يحدث ذلك عند انخفاض مستوى الشحن أو بسبب ظروف تتعلق بدرجة حرارة البطارية أو النظام الكهربائي. وقد يلاحظ السائق عندها تراجعًا في التسارع والقدرة على الحركة.

إذا ظهر هذا الرمز، فمن الأفضل تقليل السرعة والبحث عن مكان آمن، مع مراجعة دليل السيارة لتحديد الإجراء المناسب.

الأضواء الخضراء

ترتبط الأضواء الخضراء عادةً بتفعيل إحدى وظائف السيارة أو الإشارة إلى أن نظامًا معينًا يعمل بصورة طبيعية، لكنها لا تعني بالضرورة أن جميع الأنظمة خالية من المشكلات.

فقد يظهر رمز ECO باللون الأخضر عندما يكون وضع القيادة الاقتصادي مفعّلًا، وهو وضع يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وقد يحدّ هذا الوضع من قوة التسارع أو يقلل الطاقة المخصصة لبعض الأنظمة، مثل مكيف الهواء، وفقًا لتصميم السيارة وإعداداتها.

وفي بعض السيارات الكهربائية، يظهر مؤشر أخضر يحمل كلمة «READY» أو رمزا مشابها للدلالة على أن السيارة أصبحت جاهزة للقيادة.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة لأن المحركات الكهربائية تعمل بهدوء شديد، فلا يصدر عنها بالضرورة الصوت الذي اعتاده السائق عند تشغيل محرك سيارة تعمل بالبنزين. لذلك، فإن التأكد من ظهور مؤشر الاستعداد يساعد على معرفة ما إذا كانت المركبة جاهزة للانطلاق.

الأضواء البيضاء

تُستخدم الأضواء البيضاء في كثير من السيارات الكهربائية لعرض المعلومات أو الإشارة إلى حالة أحد الأنظمة، بدلًا من التحذير من عطل خطير.

فقد يظهر رمز أبيض للدلالة على تفعيل ميزة معينة أو استعدادها للعمل، مثل بعض وظائف دواسة القيادة الإلكترونية في سيارات نيسان الكهربائية، التي تتيح التحكم في التسارع والتباطؤ باستخدام دواسة الوقود ضمن ظروف محددة.

وقد تشير بعض المؤشرات البيضاء أيضا إلى أن نظاما ما غير نشط حاليا، لكنه جاهز للتشغيل عند الحاجة. وينطبق ذلك، بحسب الطراز، على بعض وظائف مثبت السرعة أو أنظمة الشحن.

لكن دلالة اللون الأبيض ليست موحّدة في جميع السيارات؛ لذلك، يُنصح بالرجوع إلى دليل الاستخدام لمعرفة المعنى الدقيق لكل رمز.

رموز مشتركة

لا تقتصر مؤشرات لوحة العدادات على الأنظمة الكهربائية، إذ تتشارك السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بالبنزين في عدد من الرموز المرتبطة بالسلامة والإضاءة والإطارات.

ومن أبرزها مؤشر ضغط الإطارات، الذي يظهر غالبا باللون الأصفر عند اكتشاف انخفاض في ضغط أحد الإطارات. وقد يتأثر نظام مراقبة ضغط الإطارات بتغير درجات الحرارة، لذا ينبغي فحص الضغط الفعلي قبل افتراض وجود خلل في المستشعر.

وتشمل الرموز المشتركة أيضا مؤشرات المصابيح الأمامية، إذ يدل الضوء الأخضر عادةً على تشغيل الإضاءة، بينما يشير الضوء الأزرق غالبا إلى تشغيل المصابيح العالية، وقد يرتبط اللون البرتقالي بمصابيح الضباب في بعض الطرازات.

كذلك، قد يظهر تحذير حزام الأمان باللون الأحمر عند عدم ربط الحزام، فيما تشير أضواء الوسائد الهوائية إلى حالة نظام السلامة. وإذا ظل مؤشر الوسائد الهوائية مضاءً بعد تشغيل السيارة وانتهاء الفحص الأولي، فقد يكون ذلك علامة على وجود خلل يستدعي الفحص الفني، وفقا لموقع "bgr".

لماذا تضيء بعض المؤشرات عند تشغيل السيارة؟

تُجري كثير من السيارات فحصا ذاتيا أوليا عند تشغيلها، يُعرف باسم اختبار التشغيل الذاتي (POST)، للتحقق من عمل بعض الأنظمة ومؤشرات التحذير.

وخلال هذا الفحص، قد تضيء عدة رموز على لوحة العدادات لبضع ثوانٍ قبل أن تنطفئ تلقائيا. ويُعد ذلك طبيعيًا في كثير من الطرازات، لكن إذا استمر أحد المؤشرات في الإضاءة بعد انتهاء الفحص، فقد يعني ذلك وجود تحذير يحتاج إلى التحقق منه. وتختلف درجة الخطورة بحسب الرمز واللون وطراز السيارة.