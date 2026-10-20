نجمة ذهبية على لوحة السيارة في الولايات المتحدة.. ما قصتها؟

قد تبدو النجمة الذهبية الصغيرة التي تزين بعض لوحات السيارات في الولايات المتحدة مجرد تفصيل لافت، لكنها تحمل دلالة إنسانية عميقة، إذ ترمز إلى ذكرى أحد أفراد الأسرة الذي فقد حياته أثناء الخدمة العسكرية، وتمنح ذويه وسيلة لتكريم ذكراه أينما تنقلوا.

وتتنوع تصاميم لوحات السيارات الأمريكية بين ما يحمل شعارات الفرق الرياضية والجامعات والجمعيات الخيرية، وما يعكس طابعاً تراثياً أو شخصياً.

لكن النجمة الذهبية تظهر ضمن فئة اللوحات العسكرية، وتحمل معنى خاصاً يرتبط بالتضحية والفقدان والوفاء.

وغالباً ما تتضمن هذه اللوحات عبارة "العائلة الذهبية" ، أو تحدد صلة صاحبها بالفقيد، مثل الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأب، لتوثيق ارتباطه بأحد العسكريين الذين قضوا أثناء أداء واجبهم.

لا تُمنح هذه اللوحات لأي شخص، بل تشترط الولايات الأمريكية استيفاء معايير محددة وإثبات صلة القرابة بالمتوفى، منعاً لإساءة استخدام هذا الرمز الذي يحمل قيمة معنوية كبيرة لدى عائلات العسكريين.

وتتطلب إجراءات التقديم عادةً تقديم مستندات تثبت وفاة العسكري أثناء الخدمة، إلى جانب وثائق تؤكد صلة مقدم الطلب به. ففي ولاية ألاباما، على سبيل المثال، يمكن تقديم شهادة وفاة صادرة في الخارج أو تقرير رسمي عن الوفاة أثناء الخدمة. وإذا لم يكن مقدم الطلب مسجلاً بصفته أقرب الأقارب في الوثائق، فقد يُطلب منه تقديم إفادة موثقة تؤكد صلة القرابة.

وتشمل الفئات المؤهلة، وفقاً للقواعد المعمول بها في بعض الولايات، الزوج أو الزوجة، والوالدين، والأبناء، والإخوة والأخوات، والأجداد، مع اختلاف التفاصيل وشروط الاستحقاق من ولاية إلى أخرى. أما الأصدقاء والشركاء العاطفيون غير المتزوجين، فلا تشملهم الأهلية في الحالات المشار إليها.

اللوحات العسكرية

تختلف الرسوم بحسب الولاية ونوع اللوحة والخدمات الإضافية المطلوبة. ففي تكساس، لا تُفرض رسوم على خلفية اللوحة نفسها، لكن تخصيص رقمها قد يكلف 40 دولاراً سنوياً. أما أريزونا، فتفرض رسماً أولياً قدره 25 دولاراً على اللوحات العسكرية، إضافة إلى 25 دولاراً للتجديد السنوي.

ولمعرفة الرسوم الدقيقة وشروط الاستحقاق، ينبغي مراجعة إدارة المركبات الآلية (DMV) في الولاية المعنية.

وعلى خلاف كثير من اللوحات الشخصية التي يمكن طلبها عبر الإنترنت، قد تتطلب لوحة النجمة الذهبية تقديم الطلب والمستندات مباشرة إلى المكتب المختص، فيما تتيح بعض الولايات إرسالها بالبريد.

وهكذا، تتجاوز النجمة الذهبية كونها علامة على لوحة سيارة؛ فهي رمز لتضحية لا تُنسى، ووسيلة تتيح للعائلات إبقاء ذكرى أحبائها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.