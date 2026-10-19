سيارة خارقة في عالم معزول تحت الأرض.. ما السر؟

في عالم السيارات الفاخرة، لا يقتصر الحفاظ على السيارات الخارقة على الصيانة الدورية أو التخزين في مرائب مكيفة، بل يصل إلى استخدام تقنيات متقدمة تعزل السيارات عن الأكسجين، في محاولة لإبقائها في حالتها الأصلية لأطول فترة ممكنة.

وفي مدينة ميونخ الألمانية، طورت الشركة الألمانية المتخصصة في السيارات عالية الأداء " إس إس آر بيرفورمانس"، منشأة متخصصة تحت الأرض، تعتمد على ملء حجرات التخزين بغاز النيتروجين، بهدف حماية السيارات من العوامل التي قد تؤدي إلى تدهور مكوناتها بمرور الوقت.

وأوضح صانع المحتوى البريطاني المتخصص في السيارات، مستر جيه دبليو دبليو ، خلال جولة داخل المنشأة، أن الهواء يُسحب من الحجرات ويُستبدل بالنيتروجين، ما يحد من تعرض الأجزاء المطاطية وغيرها من المكونات القابلة للتلف للأكسجين.

كما تسهم البيئة المعزولة في تقليل مخاطر الحريق، فيما يشكل اشتراط استخدام معدات تنفس خاصة لدخول المنشأة حاجزاً إضافياً أمام السرقة.

روبوتات متخصصة

وتعتمد المنشأة نظاماً آلياً لنقل السيارات، إذ تتولى روبوتات متخصصة رفع المركبات ونقلها إلى مواقع التخزين وإعادتها إلى ورشة الصيانة عند الحاجة، دون التعامل المباشر معها. وتتيح هذه الآلية إجراء تغييرات الزيت والصيانة اللازمة بواسطة فنيين متخصصين، قبل إعادة السيارات إلى الحجرات، من دون إخراجها من المبنى.

ولا تقتصر السيارات المخزنة على الطرازات الكلاسيكية النادرة، بل تشمل أيضاً سيارات خارقة جديدة لم ترَ ضوء الشمس مطلقاً، إذ تُنقل مباشرة من المصنع في مقطورات مغلقة إلى المنشأة، ثم إلى حجرات التخزين تحت الأرض.

وبحسب ممثل الشركة، تضم المنشأة متعددة الطوابق أكثر من 140 سيارة، فيما يقتصر دخول الحجرات على فرق الصيانة المختصة التي تستخدم معدات التنفس المناسبة، نظراً إلى أن البيئة المشبعة بالنيتروجين تفتقر إلى الأكسجين اللازم للتنفس، وقد تؤدي إلى فقدان الوعي خلال وقت قصير.

ورغم أن هذا النظام يمثل حلاً متقدماً لحماية السيارات النادرة والثمينة، فإن تكلفته وتجهيزاته المتخصصة تجعله خياراً استثنائياً لهواة الجمع الأثرياء، وليس بديلاً عملياً لمرائب السيارات التقليدية.

وتكشف هذه المنشأة عن مستوى جديد من تقنيات حفظ السيارات الفاخرة، حيث تتكامل أنظمة التخزين المعزول والروبوتات والصيانة المتخصصة لتقليل عوامل التلف، والحفاظ على السيارات في أقرب حالة ممكنة إلى وضعها عند خروجها من المصنع.

ولا تقتصر أهمية التخزين في بيئة خالية من الأكسجين على الحد من تدهور المكونات، بل تمتد إلى توفير ظروف أكثر استقراراً لحفظ السيارات النادرة التي قد تتراجع قيمتها مع مرور الوقت أو تعرضها للعوامل البيئية. فالرطوبة وتقلبات درجات الحرارة والتعرض المستمر للهواء قد تؤثر في بعض المواد المستخدمة في صناعة السيارات، ما يجعل التحكم في بيئة التخزين عاملاً مهماً للحفاظ على حالتها الأصلية، خصوصاً بالنسبة إلى الطرازات المحدودة التي تُقتنى بوصفها أصولاً استثمارية ومقتنيات ثمينة.

نموذج متطور

ويبرز هذا النموذج المتطور التحول في أساليب العناية بالسيارات الفاخرة، من الصيانة التقليدية إلى منظومات متكاملة تجمع بين التخزين المتخصص والنقل الآلي والخدمات الفنية الدقيقة. ومع ذلك، فإن التخزين بالنيتروجين يتطلب تجهيزات أمان صارمة، لأن هذا الغاز يزيح الأكسجين ويشكل خطراً على حياة الإنسان في الأماكن المغلقة، ما يستلزم أنظمة مراقبة وتهوية وإجراءات دخول متخصصة لضمان سلامة العاملين.