احذر هذه الأخطاء.. عادات شحن تدمر بطارية سيارتك الكهربائية

على الرغم من المزايا التي تقدمها السيارات الكهربائية من هدوء القيادة وانخفاض تكاليف الصيانة، إلا أن الحفاظ على كفاءة بطارياتها لسنوات طويلة يتطلب الانتباه إلى بعض عادات الشحن اليومية، فالشحن المتكرر حتى 100%، وترك السيارة في درجات حرارة مرتفعة، والإفراط في استخدام الشواحن فائقة السرعة، كلها ممارسات قد تؤثر في عمر البطارية بمرور الوقت.

ولا يعني ذلك أن هذه السيارات تحتاج إلى عناية معقدة أو أن كل شحنة كاملة تضر بها، لكن اتباع إرشادات الشحن المناسبة لنوع البطارية، وتجنب الحرارة الشديدة، والحفاظ على مستوى شحن ملائم للاستخدام اليومي، قد يساعد في إبطاء تدهورها والحفاظ على مدى القيادة.

الشحن الكامل والشحن السريع

من الأخطاء الشائعة شحن البطارية إلى 100% في كل مرة، حتى عندما لا تكون هناك حاجة إلى المدى الكامل. ويعتمد مستوى الشحن المناسب على نوع البطارية وتوصيات الشركة المصنعة؛ إذ يُنصح عادةً بإبقاء بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) عند نحو 80% إلى 90% للاستخدام اليومي، بينما قد تتطلب بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) شحنًا كاملًا دوريًا وفق تعليمات الشركة.

كما أن إبقاء البطارية عند مستويات شحن منخفضة جدا بصورة متكررة ليس خيارا مثاليا. ولهذا، يُعد الحفاظ على الشحن ضمن نطاق تقريبي يتراوح بين 20% و80% قاعدة عملية لكثير من السيارات، مع تعديلها وفق نوع البطارية وظروف الرحلة.

أما الشحن السريع بالتيار المستمر، فيوفر الوقت خلال الرحلات الطويلة، لكنه قد يزيد الضغط الحراري على البطارية، خصوصًا عند تكراره في ظروف غير ملائمة. لذلك، يبقى الشحن المنزلي أو الأبطأ خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي متى كان متاحا.

الحرارة.. العدو الأكبر للبطارية

يمكن أن يؤدي الشحن في درجات حرارة مرتفعة إلى تسريع تدهور البطارية، لا سيما عندما تكون السيارة ساخنة بعد رحلة طويلة. وفي الأجواء الحارة، يُفضّل الشحن خلال الساعات الأقل حرارة، أو داخل مرآب مظلل، مع الاستفادة من أنظمة إدارة الحرارة المدمجة في السيارة.

وتساعد القيادة بسرعات معتدلة، واختيار المسارات الأكثر كفاءة، وتقليل التعرض الطويل للشمس على ترشيد استهلاك الطاقة. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في القلق؛ فأنظمة السيارات الحديثة مصممة لإدارة البطارية وحمايتها ضمن حدود التشغيل الموصى بها.

لا يتطلب الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية الامتناع عن الشحن الكامل أو السريع، بل استخدامهما عند الحاجة، واتباع توصيات الشركة المصنعة. فالعادات اليومية البسيطة قد تساعد في الحفاظ على مدى القيادة وكفاءة البطارية لسنوات أطول.