تسلا تعيد تسمية نظام مساعدة السائق في أوروبا بعد انتقادات

غيرت تسلا اسم نظام مساعدة السائق الخاص بها في أوروبا عقب سنوات من المزاعم أنها باعت المنتج على أنه قيادة ذاتية بالكامل.

وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بشركة تصنيع السيارات الكهربائية في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، أصبح النظام يسمى الآن "تسلا للقيادة بمساعدة" لتوضح على الفور أنه مجرد نظام مساعدة.

وأشارت تسلا سابقا إليه باسم "القيادة الذاتية الكاملة (تحت إشراف)". ورفضت الشركة لسنوات المزاعم أن الاسم يعد بقيادة ذاتية بالكامل بينما في الحقيقة يجب أن يكون السائق مستعدا لتولي السيطرة على المركبة في أي وقت وأن يتحمل المسؤولية كاملة.

وأزالت تسلا سابقا اسم النظام المبدئي "الطيار الآلي" (أوتوبيلوت) لتقنية مساعدة السائق الأساسية عقب نزاعات قانونية.

وفي سوقها المحلي بالولايات المتحدة، تتمسك تسلا حاليا باسم "القيادة الذاتية الكاملة (تحت إشراف)" رغم الخلافات الجارية هناك أيضا.