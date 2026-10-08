«جاغوار» تراهن على سيارة كهربائية لإنعاش علامتها

كشفت شركة «جاغوار» عن أول طراز ضمن جيلها الجديد من السيارات الكهربائية بالكامل، في محاولة لإعادة تنشيط العلامة البريطانية الفاخرة واستعادة حضورها في سوق السيارات، بعد أكثر من عامين على توقفها عن بيع سيارات جديدة في المملكة المتحدة.

وأزاحت الشركة الستار عن سيارة «تايب 01» (Type 01)، وهي طراز «غراند تورر» كهربائي فاخر يبلغ سعره نحو 130 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 172 ألف دولار، على أن يبدأ استقبال طلبات الشراء في أوائل 2027.

ويمثل الطراز الجديد محطة محورية في استراتيجية «جاغوار» لإعادة بناء علامتها التجارية والانتقال إلى السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد قرارها وقف إنتاج معظم طرازاتها في 2024 وإعادة صياغة هويتها التجارية.

واختارت الشركة نيويورك للكشف الرسمي عن السيارة، باعتبار الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للطراز الجديد.

وتستهدف «تايب 01» شريحة أصغر سناً من العملاء مقارنة بقاعدة عملاء «جاغوار» التقليدية، في محاولة لتوسيع جمهور العلامة وإعادة جذب المستهلكين إليها.

وتتميز السيارة بمدى قيادة يصل إلى 400 ميل (644 كيلومتراً) بشحنة واحدة، مع إمكانية إضافة 200 ميل من مدى القيادة عبر الشحن السريع خلال 13 دقيقة، بينما تستطيع التسارع من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثوان.

وسيتم تصنيع السيارة في مصنع «جاغوار» بمدينة سوليهال البريطانية، فيما ستنتج وحدات الدفع الكهربائية وحزم البطاريات في منشأة الشركة بمدينة ولفرهامبتون القريبة، ما يعزز استمرار عمليات التصنيع المحلية، ويدعم سلسلة توريد السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.