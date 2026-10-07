سر في ناقل الحركة.. لماذا يفشل تشغيل السيارة الأوتوماتيك بالدفع؟

قد تنجح طريقة التشغيل بالدفع في إنقاذ سيارة مزودة بناقل حركة يدوي عند نفاد البطارية، لكن هذه الحيلة لا تعمل عادةً مع السيارات الأوتوماتيكية.. فما السبب؟

في السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، يمكن دفع السيارة ثم تحرير القابض «الكلتش»، ما يؤدي إلى ربط العجلات بالمحرك عبر ناقل الحركة، فتدور العجلات عمود المرفق وتساعد على بدء دوران المحرك. وعندما يصل المحرك إلى سرعة كافية، تبدأ دورة الاحتراق ويعمل المحرك.

أما في السيارات الأوتوماتيكية، فعملية نقل القوة مختلفة، إذ تعتمد على محوّل عزم الدوران بدلا من القابض التقليدي. ويعمل هذا المحوّل من خلال سائل ناقل الحركة، لكن تشغيله يعتمد على دوران المحرك، كما أن المضخة الهيدروليكية المسؤولة عن توليد الضغط تعمل مع المحرك.

ولهذا، عندما تكون البطارية فارغة والمحرك متوقفا، فإن دفع السيارة لا يوفر الآلية اللازمة لربط العجلات بالمحرك بالطريقة التي تسمح بإعادة تشغيله. وببساطة، لن يؤدي تحريك السيارة إلى توليد القوة المطلوبة لبدء تشغيل المحرك كما يحدث في ناقل الحركة اليدوي.

ومع ذلك، لم تكن كل السيارات الأوتوماتيكية القديمة على هذا النحو؛ فقد استخدمت بعض الطرازات مضخة هيدروليكية خلفية تُدار بواسطة عمود الخرج، وكانت قادرة على توليد ضغط كافٍ عند تحرك السيارة بسرعة مناسبة. لكن هذا التصميم كان نادرًا، ولم يعد شائعًا في السيارات الحديثة.

لذلك، إذا نفدت بطارية سيارة أوتوماتيكية، فإن الحل العملي هو إعادة شحنها باستخدام كابلات التوصيل أو جهاز تشغيل محمول، بدل محاولة تشغيلها بالدفع.