رقم صادم.. ما الذي يلتهم بطارية سيارتك الكهربائية؟

تفقد السيارة الكهربائية نحو 30% من مدى قيادتها عندما تتجاوز درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، وهو رقم صادم يكشف حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الظروف المحيطة بالسيارة في بطاريتها، لذلك، يحرص مالكو السيارات الكهربائية على مراقبة مدى القيادة المتبقي، لكن استهلاك البطارية لا يرتبط فقط بأسلوب القيادة؛ إذ يمكن أن تلعب درجات الحرارة وإعدادات نظام التكييف دوراً في المسافة التي تستطيع السيارة قطعها قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. لكن ما الذي يلتهم هذا القدر من المدى؟

مكيف الهواء

وبحسب بيانات موقع "Recurrent" المتخصص في السيارات الكهربائية، فإن تأثير تشغيل مكيف الهواء على مدى السيارة يختلف باختلاف درجة الحرارة الخارجية. ففي الطقس الحار الذي تصل فيه الحرارة إلى نحو 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية)، قد تفقد السيارة الكهربائية نحو 5% من شحن بطاريتها بسبب استخدام مكيف الهواء.

ارتفاع درجات الحرارة

لكن الصورة تتغير مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أكثر تطرفاً. وأظهرت البيانات أن السيارات الكهربائية قد تفقد نحو 30% من مدى القيادة عندما تتجاوز درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالحرارة وإدارة البطارية والتكييف.

وأشار الموقع إلى أن تشغيل مكيف الهواء في درجات حرارة لا تتجاوز 90 درجة فهرنهايت لا يُحدث عادةً تأثيرًا كبيرًا في مدى السيارة، بينما يمكن أن يصبح تأثيره أكثر وضوحًا في الظروف شديدة الحرارة.

الطقس البارد

المفارقة أن الطقس البارد قد يمثل تحدياً أكبر للسيارات الكهربائية من الحرارة المرتفعة، فوفقاً لبيانات Recurrent، يمكن أن ينخفض مدى بعض السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 32% في درجات الحرارة المتجمدة.

ويرتبط ذلك ليس فقط بتأثير البرودة في البطارية، ولكن أيضًا بالطاقة التي تحتاجها السيارة لتدفئة المقصورة، ما يجعل أنظمة التدفئة أكثر استهلاكًا للطاقة مقارنة باستخدام مكيف الهواء في ظروف جوية معتدلة.

وقال إريك براندت، المسؤول عن مراجعات المركبات في Kelley Blue Book، إن تأثير الطقس على استنزاف البطارية يمكن أن يمثل مشكلة لسائقي السيارات الكهربائية في المناطق الباردة.

كيف تحافظ على المدى؟

إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك البطارية هي التكييف المسبق؛ أي تشغيل التدفئة أو التبريد بينما السيارة لا تزال متصلة بالشاحن، بحيث تصل المقصورة إلى درجة الحرارة المطلوبة قبل بدء الرحلة.

وتتضمن بعض السيارات الكهربائية أيضًا مضخات حرارية وتقنيات أخرى مصممة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الأجواء الباردة.

وبالتالي، فإن تشغيل مكيف الهواء لا يعني تلقائيًا خسارة كبيرة في مدى السيارة، لكن الحرارة الشديدة والبرودة القاسية يمكن أن تحدثا فرقًا ملحوظًا في المسافة التي تستطيع السيارة الكهربائية قطعها بين عمليات الشحن.