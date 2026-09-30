هل تعرف من يصنع أشهر ناقل حركة ؟

عندما يتعلق الأمر بناقلات الحركة الأوتوماتيكية، يبرز اسم ZF باعتباره أحد أشهر المصنعين عالميًا، خصوصًا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ZF 8HP الذي يحظى بسمعة قوية بين المتخصصين في السيارات والميكانيكيين.

ورغم ارتباط اسم ZF بألمانيا، فإن قصة الشركة وناقلاتها أكثر تعقيدًا، فالشركة تمتلك شبكة تصنيع عالمية، وتنتج ناقلات الحركة في عدة دول، لتصل مكوناتها وتقنياتها إلى عدد كبير من السيارات حول العالم.

ألمانيا

الاسم الرسمي للشركة هو ZF Friedrichshafen AG، وهي شركة ألمانية متخصصة في تقنيات السيارات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة فريدريشهافن على ضفاف بحيرة كونستانس.

أما اختصار ZF فيعود إلى الكلمة الألمانية Zahnradfabrik، التي تعني "مصنع التروس".

تأسست الشركة عام 1915، وكانت بدايتها مرتبطة بتصنيع ناقلات الحركة ومكونات لصناعة الطيران، قبل أن تتوسع تدريجيًا لتصبح موردًا عالميًا لتقنيات السيارات، تشمل ناقلات الحركة، وأنظمة التوجيه، ومكونات منظومات الدفع الكهربائية، وتقنيات السلامة وغيرها.

وعلى عكس العديد من شركات مكونات السيارات الكبرى، لا تملك شركة سيارات ZF، كما أنها ليست مملوكة لمساهمين من القطاع الخاص بالشكل التقليدي.

ووفقًا لبيانات الشركة، تمتلك مؤسسة زيبلين نحو 93.8% من أسهم ZF Friedrichshafen AG، بينما تسيطر مؤسسة الدكتور يورغن وإيرمغارد أولدروب على النسبة المتبقية البالغة 6.2%.

ورغم أن ألمانيا تظل مركزًا رئيسيًا لتطوير وتصنيع ناقلات ZF، فإن الشركة تمتلك منشآت إنتاج في 29 دولة، ما يجعل «الناقل الألماني» في الواقع منتجًا لشبكة تصنيع عالمية.

تظل ألمانيا مركزًا مهمًا لأبحاث وتطوير وإنتاج ناقلات ZF.

ومن أبرزها ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8HP من الجيل الرابع (8HP Gen4)، الذي جرى تطويره في فريدريشهافن.

وبدأت الشركة إنتاج هذا الجيل في مصنعها بمدينة زاربروكن الألمانية عام 2022، مع خطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصنع لمواكبة الطلب.

الولايات المتحدة

تمتلك ZF أيضًا حضورًا صناعيًا كبيرًا في الولايات المتحدة، ويعد مصنعها في غراي كورت بولاية ساوث كارولينا من أهم منشآت إنتاج ناقلات الحركة التابعة للشركة.

وبدأ المصنع إنتاج ناقلات أوتوماتيكية من 8 و9 سرعات منذ عام 2012، بينما افتُتح مصنع ناقلات الحركة رسميًا في العام التالي.

وفي 2024، أعلنت ZF خططًا لاستثمار 500 مليون دولار إضافية في المنشأة، بهدف تسريع إنتاج ناقل الحركة الهجين القابل للشحن 8HP Gen4 المخصص لسوق أمريكا الشمالية.

الصين

تمتلك ZF كذلك منشأة إنتاج في شنغهاي الصينية، وبدأت تصنيع ناقلات الحركة هناك عام 2019.

وينتج المصنع ناقل حركة هجينًا من 8 سرعات، مع الاعتماد بدرجة كبيرة على مكونات يتم الحصول عليها من الموردين المحليين، بما يعكس استراتيجية الشركة لتوطين الإنتاج بالقرب من الأسواق الرئيسية.

وتعتبر ZF شركة ألمانية بالفعل، لكن ناقلاتها لا تُصنع جميعها في ألمانيا. فالشركة تمتلك شبكة إنتاج واسعة حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة والصين ودولًا أخرى.

ولهذا، فإن بلد تصنيع ناقل ZF الموجود في سيارة معينة يعتمد على طراز الناقل والسوق والمصنع الذي خرج منه، وليس على جنسية الشركة وحدها.

وبفضل هذا الانتشار العالمي، تحولت الشركة من مصنع ألماني بدأ قبل أكثر من قرن بتلبية احتياجات صناعة الطيران إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في تقنيات نقل الحركة والسيارات الحديثة.

يمكن أيضًا جعل العنوان أكثر جذبًا لقراء السيارات، مثل ZF.