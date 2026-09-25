قطعة بسيطة أسفل سجادة سيارتك تمنحك قيادة أكثر راحة وهدوء

مع طول الرحلات البرية، قد يتحول صوت احتكاك الإطارات بالطريق إلى ضجيج منخفض ومتواصل، يزداد إزعاجًا مع التعب والملل، حتى لو لم يكن مؤشرًا على وجود عطل في السيارة.

الحل بسيطً يساعد في تخفيف هذه الأصوات وهو قطعة صغيرة توضع في بطانة السجاد أسفل فرش المقصورة، لتوفر طبقة إضافية من الحشو والعزل.

ولا تقتصر فوائدها على تخفيف الضجيج، بل قد تجعل أرضية السيارة أكثر راحة للقدمين، وتوفر دعمًا إضافيًا عند الانحناء أسفل المقاعد، فضلًا عن المساعدة في عزل حرارة المحرك والعادم.

ويرى بعض خبراء السيارات والهواة أن هذه البطانة يمكن أن تسهم في تخفيف صوت الطريق، خصوصًا أن بعض الشركات تصمم منتجات مخصصة لهذا الغرض، إلا أن فعاليتها تختلف بحسب نوع المادة وتصميم السيارة ومصدر الضوضاء.

ويشير مستخدمون في منتديات متخصصة، مثل مجلة جالوبي و موستانج الكلاسيكية ، إلى أن بطانة السجاد تمنح أرضية السيارة ملمسًا أكثر ليونة، وتساعد على عزل الحرارة والضوضاء بدرجات متفاوتة.

وذكر أحد المستخدمين أن تركيب بطانة ، إلى جانب إضافة عوازل في الجدران، خفّض الضجيج داخل سيارته بدرجة كبيرة، حتى إن زوجته تمكنت من سماع صوت عداد المسافة أثناء عمله.

في المقابل، يوضح مستخدمون آخرون أن بعض المنتجات مثل Dynamat وHushMat صُممت أساسًا لتقليل الأصوات الناتجة عن اهتزاز ألواح السيارة، وليس لمنع ضوضاء الطريق بالكامل.

عزل تام

وقد تمتص البطانة جزءًا من الأصوات، لكنها لا توفر عزلًا تامًا.

وللحصول على مقصورة أكثر هدوءًا، يقترح بعض المتخصصين تركيب بطانة أسفل السجاد، ثم إضافة طبقة من الفينيل المحمّل بالكتلة (MLV)، وهو مادة تُستخدم في تطبيقات عزل الصوت وتقليل انتقال الضوضاء.

أنظمة العزل

قد تكون بطانة السجاد خيارًا عمليًا لتخفيف الضجيج وتحسين العزل داخل السيارة، لكنها ليست بديلًا كاملًا لأنظمة العزل المتخصصة. وتعتمد النتيجة النهائية على مصدر الصوت، وجودة المواد، وطريقة التركيب، ومدى توافقها مع تصميم السيارة.