إيلون ماسك يتحدى زحام تكساس بنفق خارق للسرعة

يعود الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى طرح فكرة الأنفاق فائقة السرعة، التي طالما أثارت الجدل بسبب تعثرها، معلنًا عن مشروع محتمل يربط بين مدينتي أوستن وسان أنطونيو في ولاية تكساس، بسرعة تتجاوز 200 ميل في الساعة، أي نحو 322 كيلومترًا في الساعة.

وقال ماسك، عبر منصة «إكس»، إن شركة The Boring Company تعمل على ما وصفه بأنه «نفق بسيط يمهّد لتقنية الهايبرلوب»، موضحًا أن المركبات داخله قد تتحرك بسرعة تتجاوز 200 ميل في الساعة.

يهدف المشروع المقترح إلى تقليص زمن الرحلة بين المدينتين، الذي قد يمتد إلى نحو ساعتين ونصف خلال فترات الازدحام، رغم أن المسافة بينهما تبلغ قرابة 80 ميلًا.

ويرى ماسك أن النفق يمكن أن يحوّل الرحلة إلى مسار يستغرق أقل من 30 دقيقة، إلا أنه لم يكشف حتى الآن عن المسار الدقيق للمشروع، أو موعد تنفيذه، أو تكلفته المتوقعة، كما لم يوضح طبيعة المركبات التي ستستخدمه.

وكان مفهوم «الهايبرلوب» الذي طرحه ماسك عام 2013 يعتمد على كبسولات تنقل الركاب داخل أنابيب منخفضة الضغط بسرعات فائقة. لكن من غير الواضح ما إذا كان المشروع الجديد سيعتمد على هذه التقنية، أم سيستخدم سيارات كهربائية عادية تتحرك داخل الأنفاق بسرعة أكبر.

وأبدت شركة «The Boring Company» حماسها للفكرة، قائلة إنها ستكون سعيدة بتنفيذ المشروع، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن خططه أو مراحل تطويره.

الجهات المحلية

رغم إعلان ماسك، لم تؤكد الجهات المحلية المعنية في أوستن وسان أنطونيو مشاركتها في المشروع، وقالت مسؤولة الاتصالات في هيئة التنقل الإقليمية بوسط تكساس إن الهيئة علمت بالمقترح من منشور ماسك، بينما أوضح متحدث باسم مقاطعة بيكسار أن المقاطعة لم تتلقَّ تواصلًا من الشركة بشأن الخطة.

ولا يُعد هذا المقترح الأول من نوعه في تكساس، فقد سبق أن طرحت الشركة مشروعًا لربط مطار سان أنطونيو بوسط المدينة، لكنه تعثر ولم يتحول إلى مشروع مكتمل.

كما لم تُنفذ مشروعات أخرى اقترحها ماسك، من بينها أنفاق في شيكاغو ومشروع يربط نيويورك بواشنطن العاصمة، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تحويل المقترح الجديد إلى واقع.

أماكن ترفيهية

وتُعد مدينة لاس فيغاس حاليًا الموقع الأبرز الذي نفذت فيه الشركة المذكورة أنفاقًا لنقل الركاب، من خلال مشروع Vegas Loop، الذي ينقل سيارات تسلا أسفل مركز المؤتمرات وعدد من الاماكن الترفيهية.

لكن هذه الأنفاق لا تعمل وفق مفهوم الهايبرلوب فائق السرعة، إذ تتحرك المركبات فيها بسرعة قصوى تقارب 35 ميلًا في الساعة، أي نحو 56 كيلومترًا في الساعة.

وبالتالي، فإن سرعة 200 ميل في الساعة التي يقترحها ماسك لمشروع تكساس ستكون أعلى بنحو ستة أضعاف تقريبًا من السرعة المستخدمة في أنفاق لاس فيغاس الحالية.

مفارقة

المفارقة أن السرعة المقترحة للمشروع الجديد لا تزال أقل بكثير من الوعود السابقة للشركة، إذ في عام 2022، أعلنت الشركة المذكورة بدء اختبار نظام «هايبرلوب كامل الحجم»، وذكرت على موقعها أن التقنية قد تنقل الركاب بسرعة تتجاوز 600 ميل في الساعة، أي نحو 965 كيلومترًا في الساعة.

وبينما يواصل ماسك الترويج لفكرة النقل عبر الأنفاق فائقة السرعة، لا تزال تفاصيل المشروع الجديد في تكساس غير واضحة، كما يبقى تنفيذه مرهونًا بالتخطيط الهندسي والتمويل والموافقات الرسمية، فضلًا عن قدرة الشركة على تجاوز تعثر مشروعاتها السابقة.