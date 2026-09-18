الصين تزاحم أوروبا في صناعة المركبات التجارية

أكد عملاق الصناعات التكنولوجية ومورد صناعة السيارات الألماني «بوش» أن المنافسة من الشركات الصينية في صناعة المركبات التجارية الأوروبية في تزايد.

وقال ماركوس هاين، رئيس قطاع التنقل في الشركة، على هامش المعرض الدولي للمركبات التجارية في هانوفر: «نرى بالطبع أن الشركات المصنعة الصينية أصبحت حاضرة بشكل متزايد في السوق وتتنافس على الطلبيات».

وأوضح هاين أن كلاً من الصين والولايات المتحدة تعملان على تعزيز الحفاظ على القيمة المضافة المحلية في بلديهما، حتى وإن كان ذلك بوسائل متباينة للغاية، وأضاف: «الأمر متروك للاتحاد الأوروبي ليقول إننا نريد أيضاً قيمة مضافة محلية في أوروبا»، مشيراً في ذلك إلى قانون الصناعة المنتظر (قانون تسريع الصناعة)، الذي طرحت المفوضية الأوروبية مسودته الربيع الماضي.

ويهدف القانون إلى تعزيز الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر بموجبه إعطاء الأفضلية للسلع المصنوعة في أوروبا في المشتريات الحكومية.

وكان مجلس عمال «بوش موبيليتي» قد طالب أخيراً أيضاً بالتنفيذ السريع للقانون.