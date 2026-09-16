100 ألف طلب لسيارة BMW «آي إكس 3» الكهربائية بأوروبا

بعد عام من طرح سيارة «آي إكس 3» الجديدة، أعلنت شركة «بي إم دابليو» أن عدد طلبات شراء السيارة في أوروبا وحدها بلغ 100 ألف طلب. وقالت الشركة إن هذا يمثل أفضل بداية لأحد طرازاتها في عامه الأول من طرحه.

كما ترصد الشركة اهتماماً كبيراً بالسيارة الكهربائية في أسواق أخرى، من بينها الصين، حيث أصبحت «آي إكس 3» متاحة للطلب مؤخراً، دون أن تكشف «بي إم دابليو» عن أرقام محددة هناك.

وقال عضو مجلس إدارة «بي إم دابليو» المسؤول عن المبيعات، يوشن جولر: «100 ألف طلب خلال عام واحد تمثل بداية رائعة للفئة الجديدة، التي يتسارع طرحها في الأسواق... وهذا يمنحنا دفعة إضافية لمستقبل التنقل الكهربائي».

وتعتزم «بي إم دابليو» طرح ما مجموعه 40 طرازاً جديداً ومحدثاً مزوداً بتقنيات «الفئة الجديدة» بحلول نهاية عام 2027.

ومن المقرر أن تبدأ طلبات شراء سيارة «آي 3» وهي ثاني طراز بعد «آي إكس 3»، في نهاية الشهر الجاري. وتستخدم «بي إم دابليو» مصطلح «الفئة الجديدة» للإشارة إلى جيل جديد من الطرازات يضم مجموعة من التقنيات الجديدة.

وعلى الرغم من أن «آي إكس 3» و«آي 3» ستكونان في البداية سيارتين كهربائيتين، فإن هذه التقنيات ستستخدم أيضاً في السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي.

ومنذ طرح «آي إكس 3»، تمثل السيارة نحو ثلث طلبات السيارات الكهربائية في أوروبا. وداخل عائلة «إكس 3»، تمثل السيارات الكهربائية حالياً نحو نصف إجمالي الطلبات، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط العلامة التجارية.