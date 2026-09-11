كرايسلر تستدعي سيارات جيب بسبب خلل فني

قررت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات المالكة لشركة صناعة السيارات الأمريكية كرايسلر، استدعاء سيارات محددة من جيب، بسبب خلل في برنامج تشغيل نظام مراقبة ضغط الإطارات، والذي قد يؤدي إلى الفشل في انخفاض ضغط الهواء في الإطارات، وفقاً لبيان إدارة السلامة المرورية الأمريكية.

وستسحب كرايسلر مجموعة محددة من طرازي جيب واجنر 2024 و2025، وجيب جراند شيروكي طرز 2024 و2025 و2026، وجيب جراند شيروكي إل، وجيب جراند شيروكي 4 إ:س.إي، وجيب جراند واجنر، وجيب واجنر إل 2025، وجيب جراند واجنر إل طرازي 2025 و2026، وجيب شيروكي 2026، وجيب شيروكي واجنر إل.بي.إتش.إي.في 2026.

وأشارت إدارة السلامة المرورية إلى أن الخلل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عدم إضاءة مصباح التحذير من نقص ضغط الهواء في الإطارات، ما يزيد خطر وقوع الحوادث.

ولحل المشكلة سيقوم وكلاء ستيلانتس بتحديث البرنامج مجاناً لأصحاب السيارات.