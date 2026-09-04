«لاند روفر» تطلق أول سيارة كهربائية بالكامل

أعلنت شركة لاند روفر عن إطلاق أيقونتها «رينج روفر» Range Rover أول طراز كهربائي بالكامل في تاريخها مطلع عام 2027 نظير سعر يبدأ من 163 ألفاً و500 يورو للنسخة EV450.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن سيارتها Range Rover Electric الكهربائية تأتي مزودة ببطارية بسعة 118 كيلووات/ساعة في أرضية السيارة، وتدعم تقنية 800 فولت لتوفر مدى قيادة قياسياً يصل إلى 600 كلم، بينما تبلغ قدرة الشحن 350 كيلووات.

وتغذي البطارية محركين كهربائيين، يصل إجمالي قوتهما إلى 404 كيلووات/550 حصان في النسخة EV550، مع عزم دوران إجمالي يصل إلى 850 نيوتن متر.

وعلى صعيد الشكل الخارجي، تختلف السيارة Range Rover Electric الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة، عن النسخة التقليدية في بعض التفاصيل فقط مثل الشبكة الأمامية الأكثر انسيابية وأغطية العجلات الجديدة الخاصة بالسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مصدم خلفي من دون أنبوب عادم.