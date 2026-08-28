فورد تواصل إنتاج لينكولن كروسير الفارهة في 2027

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب وقف إنتاج سيارتها لينكولن كورسير لإفساح المجال لإنتاج الشاحنة فورد فاثوم الكهربائية الجديدة .

وفي يونيو الماضي أظهرت وثائق رسمية وجود طراز 2027 من السيارة كورسير، ثم تأكد اعتزام الشركة مواصلة إتناج السيارة (إس.يو.في) المدمجة الفارهة.

وكشفت فورد عن السيارة كورسير هايبرد 2027، التي تتميز بتصميم جديد ونظام دفع هجين جديد يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتم إنتاجها في مصانع الصين وتصديرها إلى السوق الأمريكية.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن السيارة كورسير 2027 مختلفة قليلاً عن إصدار 2026، مع تصميم معدل للمقدمة والخلفية. وسيتم طرح كروسير الهجين 2027 بفئتين فقط هما بريمير وريزيرف.

يبدأ سعر الفئة الأولى من 48.79 ألف دولار بزيادة قدرها 7310 دولارات عن نسخة بريمير 2026 غير الهجين.

أما السيارة ريزيرف 2027 فيبدأ سعرها من 55.79 ألف دولار، بزيادة قدرها 6655 دولاراً عن السيارة كروسير ريزيرف 2026 غير الهجين.

ومع ذلك، يظل سعر ريزيرف 2027 أقل من سعر النسخة الهجين الوحيدة المتاحة من كروسير 2026 وهي كروس اير جراند تورينج الهجين القابلة للشحن، البالغ سعرها 55.86 ألف دولار.

ومن المقرر بدء تسليم السيارة كروسير 2027 في أوائل عام 2027 حيث يتم استيراد من مدينة تشونج تشينج الصينية.