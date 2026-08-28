«هوندا موتور» تروج جيلاً جديداً من الشاحنة ريدج لاين

تستعد سوق الشاحنات متوسطة الحجم في العالم لجولة جديدة من المنافسة الشديدة، وبدأت هوندا موتور اليابانية تروج جيلاً جديداً من الشاحنة ريدج لاين تعتزم طرحه خلال سنوات قليلة.

وفي حين أعلنت هيونداي موتور وتابعتها كيا كورب الكوريتان الجنوبيتان اعتزامهما دخول هذه السوق بشاحنة متوسطة ذات هيكل منفصل عن الشاسيه، يبدو أن هوندا تعتزم مواصلة الاعتماد على الهيكل المدمج في الجيل الجديد للشاحنة ريدج لاين.

وخلال لقاء مع وسائل الإعلام قبل انطلاق سباق جائزة فريدم 250 الكبرى بالعاصمة الأمريكية واشنطن جاءت تصريحات لانس وولفر نائب رئيس مبيعات السيارات في هوندا لتشير إلى اعتزام الشركة المضي قدماً في استخدام التصميم الأحادي الهيكل وليس تصميم الهيكل المنفصل عن الشاسيه الذي تعتزم هيونداي وكيا استخدامه.

ونقل موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات عن وولفر القول «لقد حققت السيارة نجاحاً باهراً بتصميمها الحالي، بهيكلها الأحادي. وقد لبت هذه السيارة احتياجات السوق بشكل كامل، حيث تباع منها حوالي 45 ألف شاحنة سنوياً».

وحافظت مبيعات ريدجلاين على استقرارها فوق حاجز 40 ألف وحدة سنوياً منذ عام 2021، متجاوزة بذلك مبيعاتها التي كانت في حدود 30 ألف وحدة خلال السنوات الأولى من الجيل الثاني.

ورغم أن ريدج لاين قد لا تضاهي مبيعات الشاحنات المنافسة من تويوتا وفورد وشيفروليه، إلا أن هذا الأداء المستقر يشير إلى أن هوندا قد حددت شريحة من السوق ربما لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي في السابق.