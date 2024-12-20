بعد 60 ساعة من المفاوضات .. فشل التوصل إلى اتفاق مع "فولكس فاغن"

استمرت الجولة الخامسة من المفاوضات بين نقابة "آي جي ميتال" العمالية في ألمانيا وشركة "فولكس فاغن" الألمانية للسيارات حتى منتصف ليل الخميس، بحسب مشاركين في المفاوضات.

ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر المفاوضات المنعقدة في هانوفر.

وجاءت انتقادات من النقابة مساء أمس الخميس، حيث ذكرت في بيان: "عملية التفاوض تواجه صعوبات فيما يتعلق بالمسارات الداخلية من جانب أصحاب العمل".

وأشارت النقابة إلى أن الطرفين يسيران حاليا على طريق بناء وقد اتفقا على عدد من النقاط، "لكن لا يزال هناك خلاف حول بعض القضايا الرئيسية التي لا يزال من الممكن أن تفشل المفاوضات بسببها".

وتستمر المفاوضات منذ أكثر من 64 ساعة ويتحدث المشاركون عن مفاوضات صعبة. ووفقا للنقابة، فإن هذه هي أطول جولة مفاوضات جماعية على الإطلاق في "فولكس فاجن". ومن المتوقع اختتام جولة المفاوضات اليوم على أقصى تقدير، ولا يمكن استبعاد فشلها.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، يكافح ممثلو شركة "فولكس فاغن" ونقابة "آي جي ميتال" لإيجاد حل للنزاع حول خطط الشركة لخفض الأجور وإغلاق مصانع وتسريح عمال.

وسبق أن أعرب الجانبان عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد وعقد حوالي 70 فردا من ممثلي الشركة والنقابة الجولة الخامسة من المفاوضات في أحد الفنادق بهانوفر.