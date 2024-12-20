المستشار الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم السيارات الكهربائية

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق استراتيجية تتضمن حوافز ضريبية وتجارية لمكافحة المنافسة الصينية في سوق السيارات الكهربائية.

وذكر شولتس مساء أمس الخميس عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه في ضوء ترابط سوق السيارات الكهربائية في أوروبا من حيث هياكل الإنتاج والتوريد والعملاء، فإنه سيكون من الأفضل "إذا وجدنا حلا أوروبيا فيما يتعلق بحوافز الشراء"، مثل تقديم مزايا ضريبية أو أقساط شراء.

وقال شولتس إن مشتريات السيارات عبر الحدود تظهر مدى ترابط السوق، وهو ما يجعل هناك حاجة إلى نهج على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وخسر شولتس مؤخرا تصويت بالثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وهو مرشح حزبه الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة مجددا على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة. وينص البرنامج الانتخابي لحزبه على مطلب مماثل.