هيونداي تكشف عن الجيل الجديد للسيارة تاكسون

كشفت شركة هيونداي موتور أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية النقاب عن الجيل الجديد من السيارة تاكسون من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بعد أن أعادت تصميم السيارة بالكامل، وهو أول تصميم جديد لهذا الطراز منذ حوالي 6 سنوات.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن الجيل الجديد كلياً من السيارة تاكسون هو الجيل الخامس من هذا الطراز سيخلف الجيل الرابع الذي أطلق في سبتمبر 2020.

وتتميز السيارة إس.يو.في المدمجة الجديدة بمصابيح إضاءة نهارية عمودية على شكل حرف إتش ومصباح مركزي أفقي رفيع بالإضافة إلى هيكل أكبر مصمم لتوفير مساحة داخلية أكبر.

من ناحية أخرى قالت مصادر في قطاع صناعة السيارات الكوري الجنوبية: إن هيونداي موتور تتوقع خسائر إنتاجية تراكمية تتجاوز 60 ألف سيارة، مع تصعيد نقابة عمالها للإضراب وسط تعثر

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإضرابات المتواصلة إلى خسائر إنتاجية تراكمية منذ الشهر الماضي وحتى 25 أغسطس الجاري، تصل إلى حوالي 62 ألف سيارة، مع خسائر في المبيعات تقدر بنحو 2.6 تريليون وون كوري جنوبي (1.85 مليار دولار).

وقد انخفضت مبيعات هيونداي العالمية بنسبة 5.1 % سنوياً إلى 318454 سيارة خلال الشهر الماضي لتواصل المبيعات تراجعها السنوي للشهر العاشر على التوالي.