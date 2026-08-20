لا تتجاهل هذه الرائحة في سيارتك.. عليك التوقف فوراً

قد تبدو رائحة المطاط المحترق داخل السيارة أو حولها أمرا بسيطا، خصوصا إذا اختفت بعد دقائق، لكنها قد تكون في بعض الحالات علامة مبكرة على مشكلة ميكانيكية أو كهربائية خطيرة. لذلك، عند ظهورها، الأفضل التوقف في مكان آمن ومحاولة تحديد مصدرها بدل مواصلة القيادة.

سير المحرك والبكرات

ومن أبرز الأسباب المحتملة لهذه الرائحة سير المحرك والبكرات. فإذا كان السير مرتخيا أو مشدودا أكثر من اللازم، فقد يحدث احتكاك وارتفاع في الحرارة ينتج عنهما رائحة احتراق. كما يمكن أن تكون إحدى البكرات أو شداد السير عالقة أو تعاني تلفًا في المحامل.

نظام العادم

وقد يأتي مصدر الرائحة من نظام العادم والمحول الحفاز، خصوصا عند وجود وقود غير محترق بكميات زائدة أو مشكلة في المحول نفسه. وفي بعض الحالات قد تشبه الرائحة البلاستيك المحترق أو البيض الفاسد. وإذا وصلت روائح العادم إلى داخل المقصورة، فالأمر أكثر خطورة، لأن استنشاق غازات العادم يمكن أن يكون ضارًا للغاية.

الفرامل

الفرامل أيضا من المصادر المحتملة. فقد تنتج الرائحة عن فرامل يد غير مضبوطة، أو كاليبر عالق، أو تآكل الفحمات، أو تراكم غبار الفرامل. أما ارتفاع حرارة الفرامل أو تسرب سائل الفرامل، فيحتاج إلى معالجة عاجلة.

تسريب الزيت

وفي أحيان أخرى، ما يبدو كرائحة مطاط محترق قد يكون في الحقيقة زيتا يتسرب إلى أجزاء ساخنة من المحرك. كما يمكن لتسرب سائل التبريد أن ينتج رائحة حلوة مميزة، خصوصا إذا وصل السائل إلى أجزاء ساخنة من نظام العادم.

مشكلة كهربائية

لكن السبب الأكثر إثارة للقلق هو وجود مشكلة كهربائية. فالأسلاك التي تحمل تيارا زائدا أو التي تعرض عازلها للتلف قد تسخن وتذيب العازل البلاستيكي، ما يؤدي إلى رائحة احتراق، وفي حالات خطيرة قد يتطور الأمر إلى حريق، وفقا لموقع «SlashGear⁠ ».

لذلك، إذا ظهرت رائحة المطاط المحترق أثناء القيادة، توقف في مكان آمن ولا تواصل السير ، خصوصا إذا صاحبها دخان، ارتفاع في حرارة المحرك، أو ظهور علامات غير طبيعية أخرى. وإذا لم يكن مصدر المشكلة واضحا، فمن الأفضل فحص السيارة لدى فني مختص بدل محاولة تشخيص عطل خطير أثناء الطريق.