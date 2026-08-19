سيارتك تستهلك وقوداً أكثر.. 7 أسباب ترفع فاتورتك

قد تلاحظ أن سيارتك أصبحت تحتاج إلى التزود بالوقود بوتيرة أسرع، من دون تغيير في مسافات القيادة. وفي كثير من الحالات يكون السبب مجموعة عوامل يومية صغيرة تتراكم لتزيد الاستهلاك. وتوضح بيانات وكالة حماية البيئة الأميركية ووزارة الطاقة أن أسلوب القيادة وحالة الإطارات والطقس والصيانة من أبرز المؤثرات في كفاءة الوقود.

1. التسارع والفرملة بعنف

الضغط القوي على دواسة الوقود ثم الفرملة المفاجئة يهدر الطاقة، خصوصًا داخل المدن. وتقدر وزارة الطاقة الأمريكية أن القيادة العدوانية قد تخفض الاقتصاد في استهلاك الوقود بما يصل إلى 40% في حركة التوقف والانطلاق، وإلى 30% على الطرق السريعة. القيادة بسلاسة ليست أكثر أمانًا فقط، بل أكثر توفيرًا أيضًا.

2. السرعة المرتفعة

كلما ارتفعت السرعة زادت مقاومة الهواء، وبالتالي احتاج المحرك إلى طاقة أكبر. وتقول وزارة الطاقة الأمريكية إن كفاءة استهلاك الوقود تبدأ عادة في الانخفاض سريعًا عند تجاوز نحو 80 كيلومترًا في الساعة، مع اختلاف التأثير من سيارة إلى أخرى. لذلك فإن القيادة بسرعة معتدلة على الطرق السريعة قد تقلل الاستهلاك بصورة ملحوظة.

3. ضغط الإطارات

الإطار منخفض الضغط يزيد مقاومة التدحرج، ما يجبر المحرك على بذل جهد أكبر. انخفاض ضغط الإطارات بمقدار رطل واحد لكل بوصة مربعة قد يخفض الاقتصاد في الوقود بنحو 0.2%، بينما يمكن أن يؤدي الحفاظ على الضغط الموصى به إلى تحسين الكفاءة بنحو 0.6% في المتوسط، وبما يصل إلى 3%.

4. ترك المحرك يعمل دون حاجة

انتظار شخص أو الوقوف لفترة طويلة مع تشغيل المحرك يعني استهلاك الوقود من دون قطع أي مسافة. فالسيارة قد تستهلك نحو ربع إلى نصف غالون من الوقود في الساعة أثناء التوقف، بحسب حجم المحرك واستخدام مكيف الهواء.

5. مكيف الهواء

تشغيل المكيف يضيف حملًا على المحرك، ويزداد تأثيره في الأجواء الحارة ومع القيادة البطيئة. لذلك فإن الاستخدام المكثف للمكيف قد يرفع استهلاك الوقود، بينما بتهوية المقصورة الساخنة سريعًا قبل تشغيله.

6. الحمولة وحوامل السقف

الأمتعة الزائدة ترفع وزن السيارة، ما قد يزيد استهلاك الوقود، بينما تؤدي الصناديق والحوامل المثبتة على السقف إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات المرتفعة. وقد تتسبب حوامل السقف في خفض كفاءة استهلاك الوقود بنسب تصل إلى 8% داخل المدن و25% على الطرق السريعة، وفقًا لتقديرات وزارة الطاقة الأميركية، مع اختلاف التأثير بحسب تصميم الحامل وسرعة القيادة.

7. إهمال الصيانة

انخفاض كفاءة السيارة قد يكون علامة على مشكلة تحتاج إلى فحص، مثل فرامل تحتك بالعجلات، خلل في نظام الإشعال أو الحقن، أو مشكلة في ضغط الوقود أو ناقل الحركة.

وتؤكد وكالة حماية البيئة الأمريكية أن السيارة التي تعاني استهلاكا منخفضًا بشكل غير معتاد تستحق فحصا تشخيصيا بدل افتراض أن السبب هو أسلوب القيادة وحده. كما أن استخدام زيت بالمواصفة التي يوصي بها المصنع يمكن أن يحسن الاقتصاد في الوقود بما يصل إلى 2%.