عادة يفعلها السائقون يومياً تضر ناقل الحركة

قد تبدو بعض العادات التي يمارسها السائق أثناء القيادة بسيطة ولا تستحق الانتباه، لكن بعضها قد يضيف ضغطًا غير ضروري على أجزاء السيارة مع مرور الوقت. ومن بين هذه العادات إراحة اليد باستمرار على عصا ناقل الحركة اليدوي أثناء القيادة، حتى في الأوقات التي لا يحتاج فيها السائق إلى تغيير السرعة.

وعلى الرغم من أن السيارات المزودة بناقل حركة يدوي أصبحت أقل انتشارا مقارنة بالسنوات الماضية، فإنها لا تزال موجودة في كثير من الأسواق، ويعتاد بعض سائقيها إبقاء يدهم على العصا بشكل تلقائي، سواء أثناء السير على الطرق السريعة أو عند التوقف والانطلاق داخل المدن.

لماذا قد تكون هذه العادة مشكلة؟

عند تحريك عصا ناقل الحركة، تعمل مجموعة من الأجزاء الميكانيكية معا لاختيار الترس وتعشيقه. وتتعرض هذه المكونات للضغط خلال عملية تغيير السرعة، قبل أن ينتهي الحمل بمجرد اكتمال التعشيق وعودة العصا إلى وضعها الطبيعي.

لكن إبقاء اليد على العصا، مع ممارسة ضغط مستمر عليها، قد ينقل قوة إضافية إلى آلية اختيار التروس بدل أن تظل العصا دون تحميل غير ضروري. ومع تكرار هذه العادة لفترات طويلة، يمكن أن يؤدي الضغط الإضافي في بعض السيارات إلى زيادة التآكل في مكونات آلية التعشيق.

ومن بين الأجزاء المرتبطة بهذه العملية شوكات اختيار التروس وبعض مكونات التعشيق الموجودة داخل ناقل الحركة. ولا يعني ذلك أن وضع اليد على العصا سيؤدي إلى تلف هذه الأجزاء، لكن الضغط المستمر عليها قد يضيف حملًا لا تحتاجه المنظومة الميكانيكية أثناء القيادة.

المشكلة لا تتعلق بالميكانيكا وحدها

هناك سبب آخر يجعل إراحة اليد على ناقل الحركة عادة غير مفضلة، وهو أن السائق يصبح عمليا يقود بيد واحدة. وقد يمثل ذلك مشكلة في المواقف التي تتطلب استجابة سريعة، مثل تفادي عائق مفاجئ، أو تغيير الاتجاه بسرعة، أو التعامل مع فقدان السيطرة على السيارة.

ولهذا يُنصح بإبقاء اليدين على عجلة القيادة قدر الإمكان، وعدم الوصول إلى ناقل الحركة إلا عند الحاجة إلى تغيير السرعة. وبمجرد الانتهاء من تغيير الترس، يمكن إعادة اليد إلى عجلة القيادة بدل تركها على العصا طوال فترة القيادة.