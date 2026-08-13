الأرقام تكشف الحقيقة.. هل يعيد جيل زد ناقل الحركة اليدوي؟

لسنوات طويلة، بدا أن ناقل الحركة اليدوي يسير في اتجاه واحد وهو الاختفاء. السيارات الحديثة أصبحت أكثر اعتمادًا على ناقلات الحركة الأوتوماتيكية، ثم جاءت السيارات الكهربائية لتدفع هذا التحول خطوة أبعد. لكن وسط هذا المشهد، ظهر اتجاه غريب، فبعض سائقي جيل زد، الذين نشأوا في عصر السيارات الأوتوماتيكية والتقنيات الرقمية، بدأوا ينظرون إلى ناقل الحركة اليدوي باعتباره تجربة تستحق الحفاظ عليها.

لكن هل نحن أمام عودة حقيقية للسيارات اليدوية، أم أن الأمر مجرد ضجة صنعتها مجموعات عشاق السيارات على الإنترنت؟

الأرقام تقدم إجابة أكثر تعقيدًا. ففي الولايات المتحدة، بلغت السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة يدوي نحو 0.6% فقط من إجمالي المركبات المصنّعة للسوق الأميركي في عام 2025، وفق بيانات حكومية أولية نقلتها صحيفة «واشنطن بوست». وهذا يمثل أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 34.6% عام 1980.

ومع ذلك، فإن النسبة الصغيرة على مستوى السوق تخفي ظاهرة مختلفة تمامًا داخل بعض الطرازات الرياضية. ففي عام 2024، اختار 41% من مشتري فولكسفاغن Golf GTI ناقل الحركة اليدوي، بينما وصلت النسبة إلى 52% في Golf R. كما سجلت سيارات رياضية أخرى نسبا مرتفعة للغاية، مثل Toyota GR Corolla وSubaru WRX.

المفارقة أن هذه الشعبية لم تكن كافية لإنقاذ بعض الطرازات. فقد أوقفت فولكسفاغن ناقل الحركة اليدوي في Golf GTI وGolf R اعتبارًا من عام 2025، رغم ارتفاع نسبة اختيارهما في الولايات المتحدة. والسبب لا يتعلق بالطلب الأميركي وحده، بل بتراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف تطوير السيارات اليدوية والامتثال للوائح الانبعاثات.

ولم تتوقف الخسائر عند ذلك. ففي 2026، أعلنت فولكسفاغن أيضا التخلي عن ناقل الحركة اليدوي في Jetta GLI بدءًا من طراز 2027، لتصبح السيارات اليدوية أكثر ندرة في تشكيلة الشركة الأميركية.

ومع ذلك، لا تزال هناك سيارات يختار غالبية مشتريها ناقل الحركة اليدوي عندما يكون متاحًا. ففي بيانات عام 2025، بلغت نسبة اختيار الناقل اليدوي 90% في Subaru BRZ و85% في WRX، بينما وصلت إلى 83% في بعض نسخ Porsche 911.

وهنا تظهر المفارقة الحقيقية، قد يحب جيل زد ناقل الحركة اليدوي، لكنه لا يملك وحده القوة الشرائية الكافية لإعادة هذا النوع من السيارات إلى التيار الرئيسي.

فالناقل اليدوي لم يعد منافسا مباشرا للناقل الأوتوماتيكي في السيارات العائلية، بل تحول إلى ميزة مرتبطة بالمتعة والتفاعل والشعور بالسيطرة على السيارة. ومع انتشار السيارات الكهربائية، التي لا تحتاج أصلًا إلى ناقل حركة متعدد السرعات بالطريقة التقليدية، أصبح هذا النوع من القيادة أقرب إلى تجربة ميكانيكية مميزة منه إلى خيار عملي يومي، وفقا لموقع "slashgear".

لذلك، قد لا يكون جيل زد بصدد إعادة الناقل اليدوي إلى عصره الذهبي، لكنه ربما يمنحه شيئا آخر أكثر أهمية وهو فرصة للبقاء. فكلما استمر عشاق السيارات الشباب في شراء الطرازات اليدوية، قد تجد بعض الشركات مبررًا اقتصاديًا للإبقاء عليها، ولو ضمن سيارات رياضية محدودة.

في ضوء هذه المعطيات قد تكون المفارقة أن الجيل الذي لم يكن بحاجة إلى تعلم قيادة سيارة يدوية هو نفسه الجيل الذي بدأ يكتشف متعتها. لكن حتى الآن، تبدو الأرقام واضحة، ناقل الحركة اليدوي لم يعد إلى السوق. لكنه لم يمت بعد.