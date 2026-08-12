تحوّل نحو السيارات الكهربائية في ألمانيا

يتسارع التحوّل نحو التنقل الكهربائي في ألمانيا، ويصل بشكل متزايد إلى سوق السيارات المستعملة، حسبما أظهر تحليل أجرته شركة التأمين «هوك كوبورج».

ووفقاً للتحليل، فإن نحو واحد من بين كل 8 عملاء أفراد لدى الشركة (12%)، ممن غيروا سياراتهم خلال الربع الثاني من هذا العام، انتقل من سيارة مزودة بمحرك احتراق إلى سيارة كهربائية بالكامل. ويمثل ذلك ضعف النسبة المسجلة في إجمالي عام 2025.

كما أنه أعلى نسبة فصلية بفارق كبير منذ بدء إجراء هذا النوع من التحليلات في مطلع عام 2020. ويبرز التطور بشكل خاص في قطاع السيارات الكهربائية المستعملة؛ فهذا السوق في ألمانيا يفوق سوق السيارات الجديدة بأكثر من الضعف، وكان متأخراً حتى وقت قريب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، إلا أن النسبة ارتفعت بقوة إلى 7.9%.