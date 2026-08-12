انخفاض ملحوظ في ​​أرباح شركات السيارات العالمية

أظهرت دراسة حديثة أن 15 شركة كبرى لصناعة السيارات على مستوى العالم حققت في المتوسط أرباحاً تشغيلية أقل بكثير عن كل سيارة سلمتها خلال النصف الأول من عام 2026.

ووفقاً للدراسة الصادرة عن مركز إدارة السيارات (CAM) في مدينة بيرجيش جلادباخ الألمانية، انخفض متوسط أرباح الشركات قبل احتساب الفوائد والضرائب عن كل سيارة تم تسليمها من 1409 يورو إلى 1187 يورو.

وبحسب التحليل، انخفضت الأرباح التشغيلية الإجمالية للشركات المصنعة التي شملتها الدراسة بنسبة 17.5% إلى 35.6 مليار يورو. وكان هذا التراجع أكبر بكثير من انخفاض الإيرادات، الذي بلغ 1.4%.

وأوضحت الدراسة أن ذلك يظهر أن الضغوط لا تقع بالدرجة الأولى على الإيرادات، وإنما على قدرة الشركات على تحويل إيراداتها إلى أرباح تشغيلية.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، شتيفان براتسل، وفقاً لبيان: «الفجوة بين تطور الإيرادات والأرباح هي علامة الإنذار الحقيقية في النصف الأول من هذا العام:

عندما ينخفض متوسط الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بمعدل يفوق هبوط الإيرادات بـ12 ضعفاً، فإن القطاع لا يفقد حصته في السوق، وإنما يفقد القدرة على الربحية». ويقصد بالربحية قدرة الشركة على تحقيق أرباح على المدى الطويل.

ويستند التحليل، من بين أمور أخرى، إلى البيانات المالية والبيانات الفصلية التي نشرتها شركات السيارات المشمولة بالدراسة حتى 6 أغسطس 2026، وإلى حسابات مركز إدارة السيارات للفترة من يناير إلى يونيو 2026.