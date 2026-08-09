30 مليار درهم حجم سوق السيارات الفاخرة في الدولة بحلول 2035

17 مليار دولار حجم السوق خليجياً والإمارات الأهم والأكبر

توقع تقرير لمنصة «إكسبيرت ماركت ريسيرش» أن يسجل حجم سوق السيارات الفاخرة في الإمارات حوالي 30 مليار درهم (8.1 مليارات دولار) بحلول عام 2035.

وذكر تقرير المنصة أن قيمة سوق السيارات الفاخرة في الإمارات بلغت نحو 4.7 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5.6 % خلال الفترة المتوقعة من 2026 إلى 2035.

وأضاف التقرير أنه مع تزايد أعداد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة وأصحاب الملايين الذين يختارون الإمارات العربية المتحدة مقراً لإقامتهم، وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة بدعم من شبكة شحن السيارات الكهربائية الحكومية التي تضم 1200 محطة، وتزايد الإقبال على سيارات الدفع الرباعي المصممة خصيصاً والتي تجمع بين الفخامة والأداء العالي وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، فضلاً عن مكانة دبي وأبوظبي كعاصمتين عالميتين للسيارات الفاخرة، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.1 مليارات دولار بحلول عام 2035.

حجم السوق الخليجي

ويبلغ حجم سوق السيارات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نحو 17 مليار دولار، فيما توصف الإمارات بأنها واحدة من أكبر أسواق المنطقة.

وتتمتع الإمارات بمزيج يصعب تكراره في دول المنطقة من حيث الدخل المرتفع، والقاعدة الكبيرة من أصحاب الثروات، والسياحة الدولية الكثيفة، والبنية التحتية المتقدمة للبيع والصيانة، والانتشار الواسع للعلامات العالمية.

وتشكل دبي تحديداً مركزاً لتجارة السيارات الفاخرة، ليس للسكان فقط، وإنما لعملاء من دول الخليج والمنطقة والعالم.

كما أن وجود عدد كبير من صالات العرض والوكلاء والموزعين المتخصصين يرفع من قدرة السوق الإماراتية على استيعاب السيارات مرتفعة السعر.

وتستضيف دبي شبكة واسعة من العلامات الفاخرة، من «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» وأودي «وبورشه» و«فيراري» و«لامبورغيني» و«مكلارين» «وبوجاتي» و«بنتلي» و«رولز رويس» وغيرها من العلامات الفاخرة.

كما يضم السوق كذلك عدداً كبيراً من الوكلاء والمجموعات المحلية التي تدير علامات عالمية وتستثمر في صالات عرض ومراكز خدمة متخصصة.

أحدث الطرازات

ففي الإمارات، تحوّلت السيارة الفاخرة من مجرد وسيلة نقل إلى جزء من منظومة اقتصادية أوسع ترتبط بالثروة والسياحة والتجارة والخدمات المالية وإعادة التصدير.

فمن شوارع دبي وأبوظبي التي تستعرض أحدث طرازات السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية، إلى صالات العرض المتخصصة وأسواق السيارات المستعملة وشركات إعادة التصدير، نشأ قطاع متكامل جعل الإمارات واحدة من أهم أسواق السيارات الفاخرة في المنطقة.

لكن أهمية الإمارات لا تتوقف عند حجم المبيعات المحلية. فالدولة، وخصوصاً دبي، تعمل أيضاً كمركز إقليمي لتجارة السيارات الفاخرة وإعادة تصديرها، ما يجعل حجم النشاط المرتبط بالسيارات أكبر من مجرد عدد المركبات التي يتم تسجيلها للاستخدام المحلي.

وتحتل دبي مركز الثقل في سوق السيارات الفاخرة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والثروات، وتستضيف قاعدة كبيرة من أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الدوليين.

فالمستهلك الذي يشتري سيارة بقيمة 500 ألف درهم أو مليون درهم أو أكثر يحتاج إلى منظومة كاملة من الخدمات، من التمويل والتأمين إلى الصيانة والتخصيص وإعادة البيع. وهذه المنظومة موجودة بدرجة كبيرة في دبي.