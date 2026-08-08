خطأ بسيط عند تعبئة الوقود يضر سيارتك

يعتقد بعض السائقين أن الاستمرار في تعبئة خزان الوقود بعد توقف مسدس المضخة تلقائيا يساعدهم على الاستفادة من كل لتر ممكن، لكن هذه العادة قد تكون لها آثار سلبية على السيارة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

لماذا تتوقف المضخة تلقائيا؟

عندما يصدر مسدس الوقود "نقرة" ويتوقف عن ضخ البنزين، فهذه ليست مجرد إشارة عشوائية، بل تعني أن الوقود وصل إلى المستوى المناسب داخل الخزان. لذلك، فإن الاستمرار في الضغط على المضخة وإضافة المزيد من الوقود قد يؤدي إلى تجاوز المساحة المخصصة للتمدد داخل نظام الوقود.

فخزان السيارة لا يُصمم ليكون ممتلئا بالوقود السائل بالكامل، بل يحتوي على مساحة مخصصة لتمدد الوقود وأبخرته. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يتمدد البنزين، وتصبح هذه المساحة ضرورية لمنع زيادة الضغط داخل النظام.

الخطر لا يتعلق بملء الخزان بالطريقة الطبيعية، وإنما بمحاولة إضافة المزيد من الوقود بعد توقف المضخة. ففي هذه الحالة، قد يصل البنزين السائل إلى نظام التحكم في أبخرة الوقود EVAP، وهو نظام مصمم للتعامل مع أبخرة البنزين وليس مع الوقود السائل، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

وقد يؤدي وصول الوقود إلى هذا النظام إلى إتلاف بعض مكوناته، فضلًا عن زيادة احتمالية انبعاث أبخرة البنزين أو حدوث تسرب للوقود.

مع ارتفاع حرارة الطقس، ترتفع درجة حرارة الوقود داخل الخزان ويتمدد. وإذا لم تتوافر مساحة كافية لهذا التمدد بسبب الإفراط في تعبئة الخزان، فقد يرتفع الضغط داخل نظام الوقود أو ينتقل الوقود إلى أجزاء غير مخصصة لاستقباله.

ولا تقتصر المشكلة على السيارة فقط؛ إذ يمكن لأبخرة البنزين، التي تحتوي على مركبات عضوية متطايرة، أن تساهم في تلوث الهواء. كما أن الإفراط في التعبئة يزيد احتمالية انسكاب الوقود أثناء عملية التزود.

ما الطريقة الصحيحة؟

الأفضل هو التوقف عن التعبئة عند أول نقرة تلقائية من مسدس المضخة، وعدم محاولة إضافة المزيد من الوقود بعدها. ولا يعني ذلك أن ترك الخزان نصف ممتلئ أفضل أو أن ملء الخزان بالكامل ممنوع، بل المطلوب ببساطة هو الالتزام بحد التعبئة الطبيعي الذي تحدده المضخة وعدم إجبار الخزان على استقبال كمية إضافية.

وفي حال ظهور لمبة فحص المحرك بعد تكرار هذه العادة، فمن الأفضل فحص نظام الوقود وأبخرة الوقود للتأكد من عدم حدوث خلل في مكوناته.