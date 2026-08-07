«بي إم دبليو» تبدأ الإنتاج التجاري للسيارة «آي 3»

بدأت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات الإنتاج التجاري للنسخة الكهربائية البحتة من الفئة الثالثة «آي 3» في مصنعها الرئيسي بمدينة ميونيخ الألمانية.

وبذلك يصبح هذا أول طراز من سلسلة «الفئة الجديدة» يدخل مرحلة الإنتاج التجاري في ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة أمس.

وسبق ذلك أعمال تحديث استمرت عدة سنوات في المصنع، الذي ينتج طرازات الفئتين الثالثة والرابعة، بالتزامن مع استمرار عمليات الإنتاج.

ووصف عضو مجلس إدارة الشركة المسؤول عن الإنتاج، رايموند فيتمان، هذه الخطوة بأنها بداية حقبة جديدة للمصنع الرئيسي، وقال: «مع السيارة الكهربائية بالكامل بي إم دبليو آي 3، نجمع بين ما ينتمي إلى بعضه البعض: فلا يكاد يوجد طراز يجسد هوية بي إم دبليو مثل الفئة الثالثة، كما لا يكاد يوجد موقع إنتاج يجسد علامتنا التجارية مثل مصنع ميونيخ».

وقال مدير مصنع ميونيخ، بيتر فيبر، إن بدء إنتاج «آي 3» سيخفض تكاليف التصنيع في المصنع بنسبة 10 %، مضيفاً أنه اعتباراً من عام 2027 سيقتصر الإنتاج في المقر الرئيسي للشركة على السيارات الكهربائية بالكامل.

ومن المقرر أن تنضم إلى الإنتاج طرازات أخرى من «الفئة الجديدة»، إلا أن الشركة لم تكشف بعد عن هويتها.