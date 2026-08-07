«سمارت» تطلق سيارة جديدة ذات مقعدين

تطلق شركة صناعة السيارات الصغيرة «سمارت» المملوكة لمجموعة بي.إم.دبليو الألمانية سيارة جديدة بمقعدين تروج لها بلوحات جدارية رسمها فنانون محليون في أبرز المدن حول العالم. سيتم طرح السيارة بالأسواق في وقت لاحق من العام الجاري.

تقول «سمارت» إن السيارة تعمل بالكهرباء وهي مصممة لإضفاء البهجة، حيث لا يزال التصميم المرح والصغير للغاية من أبرز سمات السيارة.

وقد عرضت الشركة نموذجها الاختباري في معرض بكين للسيارات في وقت سابق من هذا العام، وبينما تحتفظ السيارة بالسمات الأساسية لعائلة سمارت كما هو متوقع، فإن تصميمها الذي يظهر في اللوحات الجدارية يبدو أكثر عملية وهدوءاً.

وذكر موقع كار أند درايفر أن تصميم كل لوحة جدارية يأتي بأسلوب فريد للفنان، لذا فمن العدل أن نفترض أنها ليست تمثيلا مثاليا للتصميم الجديد.

ومع ذلك، فإن التفاصيل الرئيسية، مثل العجلات والشبك، تبدو جميلة على الأحجار، أو بالأحرى، في الطلاء.

وأشار الموقع إلى أن الجديد في السيارة هو واجهة أمامية أنيقة ومنقلبة وشبكة بنفس لون الهيكل مع فتحات أفقية رفيعة.

تمنح المصابيح الأمامية التي تأخذ شكل الدمعة السيارة مظهراً ودوداً، ويحيط بالمصد الأمامي قطعة رأسية رفيعة على كلا الجانبين.