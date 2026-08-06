تآكل إطارات سيارتك.. 3 علامات تنذر بعطل خطير





تُعد الإطارات نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة والطريق، لذلك فإن حالتها تؤثر في راحة القيادة و استهلاك الوقود وتمثل عنصراً أساسياً في سلامة المركبة. ورغم أن تآكل الإطارات مع مرور الوقت أمر طبيعي، فإن التآكل غير المتساوي يُعد إشارة تحذيرية لا ينبغي تجاهلها، لأنه غالبا ما يكشف عن خلل ميكانيكي قد يؤدي إلى ضعف التحكم بالسيارة أو حتى وقوع حوادث.

وبحسب خبراء السيارات، فإن شكل التآكل ومكان ظهوره على الإطار يمكن أن يساعدا في تشخيص المشكلة قبل أن تتفاقم. فقد يتآكل أحد جانبي الإطار أسرع من الآخر، أو يظهر التآكل في منتصف المداس أو على حوافه، وكل نمط من هذه الأنماط يحمل دلالة مختلفة تتطلب التدخل.

ويُعد اختلال ضبط زوايا العجلات أحد أكثر الأسباب شيوعا لهذه المشكلة. فعندما تكون زوايا العجلات غير مضبوطة بالشكل الصحيح، لا يلامس الإطار سطح الطريق بصورة متساوية، ما يؤدي إلى تآكل الحواف الداخلية أو الخارجية بسرعة أكبر من بقية أجزاء الإطار. ولا يقتصر تأثير هذا الخلل على الإطارات فقط، بل قد يلاحظ السائق أيضا انحراف السيارة إلى أحد الجانبين، أو عدم استقامة عجلة القيادة أثناء السير في خط مستقيم، وهي مؤشرات تستدعي فحص السيارة وإعادة ضبط الزوايا.

أما السبب الثاني فهو عدم ضبط ضغط الإطارات بالشكل الموصى به من الشركة المصنعة. فالضغط الزائد يجعل منتصف الإطار يتحمل معظم الحمل، فيتآكل أسرع من الأطراف، بينما يؤدي انخفاض الضغط إلى زيادة احتكاك جانبي الإطار بالطريق، فتظهر علامات التآكل على الحواف. كما أن تغير درجات الحرارة يؤثر في ضغط الهواء داخل الإطارات، إذ يمكن أن يرتفع أو ينخفض مع تغير الطقس، لذلك ينصح الخبراء بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويفضل أن يتم القياس عندما تكون الإطارات باردة للحصول على قراءة دقيقة.

ويأتي تآكل مكونات نظام التعليق في المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية. إذ يعمل نظام التعليق، الذي يضم المساعدات والنوابض والمفاصل، على الحفاظ على تلامس الإطارات مع الطريق وامتصاص الصدمات. وعند تعرض أحد هذه المكونات للتلف، قد يظهر على الإطار نمط تآكل غير منتظم يعرف بـ”التآكل المتعرج” أو “التجويف”، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأصوات طرق أو صرير أثناء القيادة، أو باهتزازات غير معتادة في السيارة. وفي هذه الحالة، لا يكون استبدال الإطار وحده كافيًا، بل يجب إصلاح السبب الميكانيكي أولًا، وفق موقع "slashgear".

وتشير الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن مشكلات الإطارات تتسبب سنوياً في آلاف الحوادث والإصابات في الولايات المتحدة، وهو ما يبرز أهمية الفحص الدوري وعدم تجاهل أي علامات غير طبيعية تظهر على الإطارات. كما أن الحفاظ على ضغط الهواء الصحيح وضبط زوايا العجلات وإجراء الصيانة المنتظمة يساهم في إطالة العمر الافتراضي للإطارات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف الاستبدال.

ورغم أن الإطارات صُممت لتحمل ظروف القيادة المختلفة، فإنها ليست مخصصة للعمل إلى ما لا نهاية. فإذا ظهرت تشققات عميقة، أو برزت الأسلاك المعدنية داخل الإطار، أو ظهرت انتفاخات في الجوانب، أو أصبح التآكل شديداً وغير منتظم، فإن الاستمرار في استخدامها يمثل مخاطرة حقيقية، خاصة عند القيادة بسرعات عالية أو في الظروف الجوية الصعبة.

ويؤكد خبراء الصيانة أن الإطار لا يتآكل من تلقاء نفسه، بل يكشف في كثير من الأحيان عن مشكلة أعمق داخل السيارة. لذلك فإن ملاحظة نمط التآكل والتعامل معه مبكراً قد يوفر على السائق تكاليف إصلاح مرتفعة، والأهم من ذلك أنه قد يمنع وقوع حادث كان من الممكن تجنبه. لذا فإن الفحص الدوري للإطارات، إلى جانب الالتزام بإرشادات الصيانة، يبقى أحد أبسط الإجراءات وأكثرها أهمية للحفاظ على سلامة السيارة ومن يقودها.