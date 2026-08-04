497 ‌مليون ​دولار أرباح ‌نيسان التشغيلية خلال 3 أشهر

بلغت الأرباح التشغيلية لشركة ‌نيسان 497 ‌مليون ​دولار خلال 3 أشهر. وقالت الشركة، أمس، إنها حققت أرباحاً تشغيلية للربع الرابع على التوالي.

إذ ⁠ساعدت إجراءات خفض التكاليف وتراجع قيمة الين في تعويض أثر هبوط المبيعات العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام. وبلغت ‌الأرباح التشغيلية ‌للربع المنتهي في يونيو الماضي نحو ​77.9 مليار ين (497 ‌مليون ​دولار) مقارنة ⁠مع خسارة بلغت 79.1 ​مليار ⁠ين في الفترة ⁠نفسها من العام السابق.

وأبقت ⁠رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان على توقعاتها للأرباح التشغيلية ‌للعام بأكمله عند 200 ​مليار ين.