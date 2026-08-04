497 ‌مليون ​دولار أرباح ‌نيسان التشغيلية خلال 3 أشهر

بلغت الأرباح التشغيلية لشركة نيسان 497 مليون دولار خلال 3 أشهر. وقالت الشركة، أمس، إنها حققت أرباحاً تشغيلية للربع الرابع على التوالي.
إذ ساعدت إجراءات خفض التكاليف وتراجع قيمة الين في تعويض أثر هبوط المبيعات العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام. وبلغت الأرباح التشغيلية للربع المنتهي في يونيو الماضي نحو 77.9 مليار ين (497 مليون دولار) مقارنة مع خسارة بلغت 79.1 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق.
وأبقت رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان على توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله عند 200 مليار ين.