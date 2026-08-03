«كيا» تبيع 298037 سيارة خلال يوليو

أعلنت شركة «كيا» لصناعة السيارات، الاثنين، أن مبيعاتها العالمية ارتفعت بأكثر من 10% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على تشكيلة سياراتها الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وبلغت مبيعات شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية 298037 سيارة في جميع أنحاء العالم خلال يوليو الماضي، بزيادة قدرها 4ر13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وظلت سيارة «سبورتاج» الطراز الأكثر مبيعاً لشركة كيا بـ52714 وحدة، تليها سيارة «سيلتوس» بـ36429 وحدة وسيارة «كيه 4» بـ20789 وحدة.

وارتفعت مبيعات الشركة الخارجية بنسبة قوية بلغت 6ر11% على أساس سنوي لتصل إلى 242556 وحدة خلال يوليو الماضي، بينما ارتفعت مبيعاتها المحلية بنسبة 3ر21% لتصل إلى 54604 وحدات.