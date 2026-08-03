تراجع الخصومات على السيارات الكهربائية في ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن شركات صناعة السيارات في ألمانيا خفضت مجددا في يوليو الماضي الخصومات المقدمة على السيارات الكهربائية.

وبحسب الدراسة الدورية للسوق الصادرة عن مركز أبحاث السيارات (CAR)، يمكن لمشتري السيارات الجديدة الحصول على خصم يبلغ في المتوسط 17.6% من السعر الرسمي، بينما يبلغ متوسط الخصم على السيارات المزودة بمحركات احتراق 19.4%.

وأرجع مدير الدراسات في مركز أبحاث السيارات، فرديناند دودنهوفر، هذا التطور إلى الظروف المواتية الحالية في سوق السيارات الكهربائية، موضحاً أن هذه السيارات أصبحت أكثر جاذبية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وبرامج الدعم الحكومي، ما أسهم في زيادة حصتها في السوق، وبالتالي لم تعد الشركات المصنعة ترى ضرورة لتقديم حوافز إضافية لتعزيز مبيعاتها.

وأضاف دودنهوفر أن الشركات المصنعة ووكلاء البيع يوجهون الأموال التي وفرها خفض خصومات السيارات الكهربائية إلى تعزيز مبيعات السيارات المزودة بمحركات احتراق. وارتفعت الخصومات على هذه السيارات خلال شهر واحد بمقدار نقطة مئوية واحدة.

ونتيجة لذلك، اتسع الفارق في سعر الشراء بين أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً وأكثر السيارات المزودة بمحركات احتراق رواجاً ليصل حالياً إلى 2363 يورو، بعدما كان يقل بنحو ألف يورو في ديسمبر 2025.