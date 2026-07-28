«بي إم دبليو» تنتج السيارة رقم 50 ألف من «iX3» الجديدة

حققت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات انطلاقة قوية مع سلسلة سياراتها الكهربائية «الفئة الجديدة».

وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، أن مصنعها الجديد في مدينة ديبريتسين المجرية أنتج حتى الآن 50 ألف سيارة من طراز «iX3» الكهربائي. وأضافت أنها تسير أيضاً نحو تسجيل 100 ألف طلب شراء لهذا الطراز قريباً.

وقال عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الإنتاج، رايموند فيتمان: «لم يسبق لنا أن أنتجنا هذا العدد الكبير من السيارات بهذه السرعة في أي مصنع جديد»، موضحاً أن الشركة بدأت تشغيل الوردية الثانية في المصنع منذ فبراير الماضي، أي قبل الموعد المخطط له بفترة ملحوظة.

ويشير ذلك إلى نجاح بي إم دبليو، على الأقل فيما يتعلق بطراز «iX3» بوصفه أول سيارة ضمن سلسلة «الفئة الجديدة»، إلا أن الشركة، التي يتولى ميلان نيديليكوفيتش رئاستها منذ منتصف مايو الماضي، كانت قد فاجأت الأسواق مؤخراً بإصدار تحذير بشأن الأرباح، كما أعلنت تراجعاً في إجمالي مبيعاتها، وتدور أيضاً تكهنات بشأن احتمال شطب الوظائف.

ومن المقرر أن تعلن الشركة، بعد غد الخميس، نتائجها المالية للنصف الأول من العام، بعدما أعلنت منافستها أودي، أمس الاثنين، تراجعاً ملحوظاً في أرباحها.