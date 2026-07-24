إضاءة لمبة الزيت في سيارتك.. متى يجب التوقف فوراً؟





قد تضيء لمبة الزيت على لوحة عدادات السيارة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، وهي من أهم إشارات التحذير التي ينصح الخبراء بعدم تجاهلها. فظهورها لا يعني بالضرورة أن مستوى الزيت منخفض، بل قد يشير إلى مشكلة في ضغط الزيت داخل المحرك، وهي حالة قد تؤدي إلى أضرار جسيمة إذا استمرت السيارة في السير دون فحص.

ووفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، فإن انخفاض ضغط الزيت يمنع وصول الكمية الكافية من الزيت إلى الأجزاء المتحركة داخل المحرك، ما يزيد الاحتكاك وارتفاع الحرارة، وقد يتسبب في تلف دائم للمحرك إذا لم يُعالج بسرعة.

ويؤكد خبراء صيانة السيارات أن لمبة الزيت قد تضيء لعدة أسباب، من بينها انخفاض مستوى الزيت، أو وجود تسرب، أو تعطل مضخة الزيت، أو انسداد فلتر الزيت، أو استخدام زيت غير مناسب، أو خلل في حساس ضغط الزيت. وفي جميع هذه الحالات، لا يمكن الاعتماد على اللمبة وحدها لتحديد السبب، بل يتطلب الأمر فحصا فنيا.

ويشير الخبراء إلى أن زيت المحرك يؤدي دورا أساسيا في تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية، كما يساعد على تبريد المحرك وحمايته من التآكل، ما يجعل الحفاظ على مستواه وجودته أمرًا ضروريًا لسلامة السيارة.

ويشدد الخبراء على أنه إذا ظهرت لمبة الزيت الحمراء أثناء القيادة وظلت مضاءة، فمن الأفضل التوقف في أقرب مكان آمن وإطفاء المحرك فورا. أما إذا ترافق ظهورها مع أصوات طرق معدنية، أو ارتفاع حرارة المحرك، أو ضعف في الأداء، فلا ينبغي مواصلة القيادة مطلقا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف المحرك خلال دقائق.

بعد التوقف، يُنصح بانتظار بضع دقائق ثم فحص مستوى الزيت باستخدام مقياس الزيت. وإذا كان المستوى منخفضا، يمكن إضافة الزيت الموصى به في دليل السيارة. أما إذا كان المستوى طبيعيا واستمرت اللمبة مضاءة، فقد يكون السبب انخفاض ضغط الزيت أو عطلًا في المضخة أو الحساس، وهنا يجب عدم إعادة تشغيل السيارة قبل فحصها في مركز صيانة.

كما أن إهمال الصيانة الدورية، خاصة تغيير الزيت والفلتر في الوقت المناسب، قد يرفع خطر ظهور مشكلات في نظام التزييت، فمع الاستخدام الطويل تتراجع جودة الزيت وقد تتجمع رواسب داخل المحرك تؤثر في وصول الزيت إلى أجزائه المختلفة.

وتنصح الشركات المصنعة للسيارات بالالتزام بنوع الزيت واللزوجة الموصى بهما، لأن استخدام زيت غير مناسب قد يؤثر في ضغط الزيت، خاصة في الأجواء شديدة الحرارة أو البرودة.